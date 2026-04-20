Ο Παναγιώτης Θεοδωρακόπουλος, δικηγόρος τ δεν μπόρεσε να κρατήσει τα νεύρα του, όταν κλήθηκε να συνεισφέρει στην τραγική υπόθεση του θανάτου της νεαρής κοπέλας στην Κεφαλονιά και έπρεπε να αναφερθεί στον εντολέα του.

Εμφανιζόμενος στην εκπομπή Live News του MEGA, το απόγευμα της Δευτέρας, δεν δίστασε να τον αποκαλέσει βλάκα, επειδή όπως είπε πήγε στην Αστυνομία, όπου του έπαιξαν ένα παιχνίδι, και είπε περισσότερα απ’ όσα έπρεπε με μία ρητή υπόσχεση ότι θα τον άφηναν να φύγει.

«Αν δεν πήγαινε στην Αστυνομία, ακόμα θα ψάχνανε τη υπόθεση. Τα περισσότερα είναι μυθεύματα και καμία σχέση δεν έχουν με την πραγματικότητα», είπε ο δικηγόρος του 23χρονου, κατηγορώντας την Αστυνομία για πρωτοφανή προχειρότητα στον χειρισμό της υπόθεσης.

«Το μόνο που έκαναν ήταν να τους εμφανίσουν όλους σεσημασμένους, και ειδικά τον εντολέα μου που είχε κατηγορηθεί παλιότερα αλλά αθωώθηκε».

Ερωτώμενος για ποιο λόγο δεν βοήθησε μαζί με τους άλλους δύο τη Μυρτώ που την έβλεπαν να ψυχορραγεί, είπε «ότι πανικοβλήθηκαν, ο ίδιος πήρε από το δικό του τηλέφωνο το ΕΚΑΒ. Η κοπέλα ήταν ζωντανή είχε σφυγμό αλλά έκανε σπασμούς πάνω στο κρεβάτι. Εδωσε το τηλέφωνο στον Βαγγέλη να πει στο ΕΚΑΒ σε ποιο σημείο βρίσκονταν και τότε ήταν που κάλεσαν τον τρίτο της παρέας, τον Αλβανό, ο οποίος της έκανε αέρα και την κατέβασε κάτω…»

Ο δικηγόρος του 23χρονου , ερωτήθηκε τι προσπαθούσε να καθαρίσει στο δωμάτο επί 45 λεπτά, αφότου είχαν βγάλει έξω τη Μυρτώ. «Πήγε να ξεβαφτεί που είχε ντυθεί γυναίκα»