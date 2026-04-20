Οκτώ συλλήψεις από τους ελέγχους πριν τη σέντρα του ντέρμπι στη Νέα Φιλαδέλφεια
Η Ελληνική Αστυνομία προχώρησε σε οκτώ συλλήψεις στο πλαίσιο των ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν πριν από την έναρξη του αγώνα ΑΕΚ – ΠΑΟΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια. Οι συλλήψεις έγιναν κατά τη διάρκεια σωματικών ελέγχων στις εισόδους του γηπέδου. Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκαν δικογραφίες για παραβάσεις της νομοθεσίας που αφορούν, κατά περίπτωση, εξαρτησιογόνες ουσίες, φωτοβολίδες και […]
Κεφαλονιά: «Υποπτεύομαι τους πάντες, βρωμάει αυτή η ιστορία» – Τι αποκαλύπτει η αδελφή της Μυρτούς
Η αδελφή της 19χρονης Μυρτούς από την Κεφαλονιά, η οποία έχασε τη ζωή της με τραγικό τρόπο, μίλησε στην εκπομπή «Live News» του Mega και απηύθυνε δημόσια έκκληση σε όποιον γνωρίζει κάτι για την υπόθεση να το αποκαλύψει, ώστε να διαλευκανθεί η αλήθεια. Όπως ανέφερε, ζητά από τους κατοίκους της Κεφαλονιάς να μιλήσουν ακόμη και […]
Πανεπιστημιούπολη: Εμπρηστική επίθεση σε βάρος πραγματογνώμονα της τραγωδίας των Τεμπών – Έκαψαν το αμάξι του (video)
Aυτοκίνητο που τυλίχθηκε στις φλόγες το μεσημέρι της Δευτέρας εντός της Πανεπιστημιούπολης Ζωγράφου ανήκει στον καθηγητή του ΕΜΠ και πραγματογνώμονα για την τραγωδία στα Τέμπη, Δημήτρης Καρώνης. Κατά την επιχείρηση κατάσβεσης από την Πυροσβεστική εντοπίστηκαν ίχνη εμπρησμού, με τις πρώτες εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για χρήση εύφλεκτου υγρού. Για το περιστατικό ενημερώθηκε άμεσα η Ελληνική […]
Χαϊδάρι: «Είναι θαύμα που ζει» - 4 ώρες κράτησε το χειρουργείο της μαθήτριας που έπεσε από μπαλκόνι σε σχολείο
Το απόγευμα της Δευτέρας ολοκληρώθηκε το χειρουργείο της 13χρονης, που έπεσε από τον 1ο όροφο σχολείου στο Χαϊδάρι. Οι γιατροί στο νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία έδωσαν μάχη για πάνω από τέσσερις ώρες, καθώς ο τραυματισμός στο κεφάλι ήταν ιδιαίτερα σοβαρός. Η κατάσταση της υγείας της παραμένει κρίσιμη, με τα επόμενα 24ωρα να θεωρούνται καθοριστικά. Η […]