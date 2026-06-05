Καταδίκη για κακοποίηση ζώου επέβαλε το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Ηρακλείου σε ιδιοκτήτη αλόγου, ο οποίος σύμφωνα με τη δικογραφία κακοποιούσε συστηματικά το ζώο του, προκαλώντας του σοβαρές πληγές που μολύνθηκαν και τελικά οδήγησαν στον θάνατό του.

Σύμφωνα με το patris.gr, το δικαστήριο καταδίκασε τον κατηγορούμενο σε φυλάκιση ενός έτους και χρηματική ποινή περίπου 3.800 ευρώ, πέντε χρόνια μετά το περιστατικό στον Άγιο Σύλλα Ηρακλείου. Για την ίδια υπόθεση είχε ήδη επιβληθεί διοικητικό πρόστιμο ύψους 33.000 ευρώ.

Η υπόθεση ήρθε στο φως χάρη στην άμεση κινητοποίηση των εθελοντών του φιλοζωικού σωματείου Ζωφόρος. Από τα στοιχεία της δικογραφίας προκύπτει ότι ο κατηγορούμενος προέβη σε πράξεις βίας, προκαλώντας σωματικές βλάβες και έντονο βασανισμό στο ζώο.

Το άτυχο άλογο, με το όνομα Άτλαντας, εντοπίστηκε δεμένο με σχοινί και με κομμένο πόδι, αιμορραγώντας, μέχρι να του προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες οι εθελοντές του σωματείου.

Τραγική κατάληξη για τον Άτλαντα

Το ζώο κατασχέθηκε και απομακρύνθηκε από τον ιδιοκτήτη του, ενώ για αρκετές ημέρες δέχθηκε φροντίδα από τους εθελοντές και τον κτηνίατρο κ. Πηρουνάκη. Παρά τις προσπάθειες, ο Άτλαντας κατέληξε, καθώς η μακροχρόνια παραμέλησή του είχε προκαλέσει εκτεταμένη μόλυνση που οδήγησε σε ανακοπή καρδιάς.

Στη δίκη παρέστη προς υποστήριξη της κατηγορίας η Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία (ΠΦΠΟ). Η συνήγορος προς υποστήριξη της κατηγορίας και επίτιμο μέλος της ομοσπονδίας, Δέσποινα Συγγελάκη, τόνισε ότι ο βασανισμός των ζώων αποτελεί αποτρόπαια πράξη και δείκτη σοβαρής αντικοινωνικής συμπεριφοράς, που μπορεί να συνδέεται με διανθρώπινη βία.

Αυστηρές ποινές για την κακοποίηση ζώων

Στην Ελλάδα, η κακοποίηση και ο βασανισμός ζώων θεωρούνται πλέον σοβαρά ποινικά αδικήματα και τιμωρούνται με βαριές ποινές και υψηλά χρηματικά πρόστιμα. Δεν πρόκειται για ιδιωτική υπόθεση, αλλά για πράξεις που απασχολούν τη δικαιοσύνη και την κοινωνία.

Η εγκατάλειψη, ο βασανισμός, η κακή μεταχείριση και η θανάτωση ζώων διώκονται ποινικά. Η ΠΦΠΟ καλεί τους πολίτες να μην μένουν αμέτοχοι και να καταγγέλλουν άμεσα κάθε περιστατικό κακοποίησης στις αρμόδιες αρχές.