Σοκ στον ζωολογικό κήπο του Σένμπρουν στη Βιέννη, καθώς άγνωστος πυροβόλησε και σκότωσε μια ινδική αντιλόπη, ζώο που ξεχωρίζει για τα μεγάλα, ελικοειδή κέρατα των αρσενικών του είδους. Το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στις αρχές και στη διοίκηση του κήπου.

«Η ασφάλεια των ανθρώπων και των ζώων είναι το πολυτιμότερο αγαθό για εμάς και κάνουμε τα πάντα για να εγγυηθούμε το υψηλότερο επίπεδο ασφάλειας», δήλωσε στο πρακτορείο APA ο διευθυντής του κήπου, Στέφαν Χέρινγκ-Χάγεκνμπεκ.

Το επεισόδιο σημειώθηκε τη νύχτα του Σαββάτου προς Κυριακή, γύρω στις 3 τα ξημερώματα. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, ο δράστης πυροβόλησε από το εξωτερικό της περίφραξης του ζωολογικού κήπου, χωρίς να εισέλθει στον χώρο.

Η ανακάλυψη του ζώου και η έρευνα

Το νεκρό ζώο εντόπισε μία φροντίστρια, ενώ η νεκροψία που διενήργησε κτηνίατρος αποκάλυψε ότι η αντιλόπη έφερε τραύμα από σφαίρα. Οι αρχές επιβεβαίωσαν ότι πρόκειται για ξεκάθαρη περίπτωση πυροβολισμού.

Η αστυνομία έχει ξεκινήσει έρευνα για περιστατικό βαναυσότητας απέναντι σε ζώα, όπως προβλέπεται από τον ποινικό κώδικα της Αυστρίας. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά στοιχεία για τον δράστη ή τα κίνητρά του.

Ο ζωολογικός κήπος του Σένμπρουν

Ο ζωολογικός κήπος, που βρίσκεται μέσα στο ιστορικό κτήμα του Ανακτόρου του Σένμπρουν, αποτελεί έναν από τους παλαιότερους και πιο δημοφιλείς στην Ευρώπη. Το 2024 προσέλκυσε περίπου δύο εκατομμύρια επισκέπτες, παραμένοντας κορυφαίος προορισμός για κατοίκους και τουρίστες της αυστριακής πρωτεύουσας.

Τέλος, η ινδική αντιλόπη είναι είδος που συναντάται συχνά σε ζωολογικούς κήπους ανά τον κόσμο και θεωρείται ιδιαίτερα αγαπητό στο κοινό λόγω της κομψότητας και της σπάνιας εμφάνισής της.