Ένα σοβαρό περιστατικό σεξουαλικής παρενόχλησης με θύμα μια ανήλικη κοπέλα σημειώθηκε στη Ρόδο, προκαλώντας αναστάτωση στην τοπική κοινωνία. Ένας νεαρός φέρεται να εισέβαλε σε δωμάτιο 16χρονης και αυτοϊκανοποιήθηκε μπροστά της.

Σύμφωνα με τη dimokratiki, το συμβάν αποκαλύφθηκε το απόγευμα του περασμένου Σαββάτου, όταν η 16χρονη, συνοδευόμενη από τη μητέρα της, προσήλθε στο Αστυνομικό Τμήμα Αρχαγγέλου για να υποβάλει επίσημη καταγγελία.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία, το περιστατικό φέρεται να συνέβη το μεσημέρι της προηγούμενης ημέρας, μέσα σε ενοικιαζόμενο οίκημα στην Κάλαθο. Δράστης φέρεται να είναι ένας άνδρας 28 ετών, ο οποίος διέμενε στο ίδιο κατάλυμα με τη 16χρονη και τη μητέρα της, που είχαν μεταβεί στην περιοχή για να παραστούν σε γάμο συγγενικού τους προσώπου.

Μπήκε στο δωμάτιο… απρόσκλητος και αυτοϊκανοποιήθηκε

Σύμφωνα με την καταγγελία, γύρω στις 13:00 το μεσημέρι της Παρασκευής, ο 28χρονος εισήλθε στο δωμάτιο όπου βρισκόταν η ανήλικη και αυτοϊκανοποιήθηκε μπροστά της. Το γεγονός προκάλεσε σοκ στη νεαρή κοπέλα, η οποία ενημέρωσε αμέσως τη μητέρα της.

Την επόμενη ημέρα, οι δύο γυναίκες μετέβησαν στο αστυνομικό τμήμα για να καταγγείλουν το περιστατικό και να κινηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες.

Σε βάρος του 28χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας, ενώ ενημερώθηκε η Εισαγγελέας Υπηρεσίας και ξεκίνησε επίσημη προανάκριση. Ο φερόμενος ως δράστης είναι μόνιμος κάτοικος Καλάθου Ρόδου.