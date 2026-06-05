«Το μόνο που με νοιάζει είναι το παιδί μου που δίνει Πανελλήνιες», τόνισε η Έλενα Τοπαλίδου μετά την σύλληψή της για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ στην Πατησίων.

«Κάποια πράγματα συμβαίνουν, κάποιες ατυχίες συμβαίνουν, έτσι συνέβη και σε εμένα ένα ατύχημα. Μαθαίνουμε από τα λάθη μας, θα μάθω. Παρακαλώ πολύ να προστατεύσουμε το γεγονός ότι ο γιος μου αυτή τη στιγμή δίνει Πανελλήνιες. Ήταν μία κακή στιγμή, δεν θα επαναληφθεί και να πέσουν οι τόνοι από όλους όσους με σέβονται και με αγαπούν. Παρακαλώ να σκεφτούν ότι αυτή τη στιγμή το μόνο που με νοιάζει είναι το παιδί μου που δίνει εξετάσεις. Όλα τα άλλα λύνονται. Το μήνυμα μου προς τους ανθρώπους που με σέβονται και με αγαπούν είναι να σεβαστούν και την ατυχία μου», ανέφερε.

Το χρονικό

Στο αυτόφωρο οδηγήθηκε η γνωστή χορεύτρια και ηθοποιός, ύστερα από έλεγχο αλκοτέστ που πραγματοποιήθηκε τα ξημερώματα στην οδό Πατησίων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το αποτέλεσμα του ελέγχου που έγινε έδειξε συγκέντρωση αλκοόλ 0,77 mg/lt, ενώ το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο είναι 0,25 mg/lt. Η υπόθεση αναμένεται να εξεταστεί στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, με τις αρχές να διερευνούν τις συνθήκες του περιστατικού.