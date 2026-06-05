Ισχυρές βροχοπτώσεις προκάλεσαν σοβαρά προβλήματα στη Χαλκιδική, καθώς η μεγάλη ποσότητα νερού οδήγησε σε υπερχείλιση χειμάρρων και σε αποκλεισμό οδικών τμημάτων. Οι έντονες καταιγίδες δημιούργησαν δυσχέρειες στις μετακινήσεις και ανάγκασαν τις αρχές να λάβουν μέτρα ασφαλείας.

Όπως ανακοίνωσε η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας, η κυκλοφορία των οχημάτων έχει διακοπεί σε ορισμένα σημεία του οδικού δικτύου για την προστασία των οδηγών και των κατοίκων της περιοχής.

Ειδικότερα, η κίνηση δεν διεξάγεται στο 1ο χιλιόμετρο της Δημοτικής Οδού Ορμύλιας – Βραστάμων, καθώς και στο 1ο χιλιόμετρο ανώνυμης δημοτικής οδού που συνδέει το 75ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Νέων Μουδανιών – Σιθωνίας με το Δημοτικό Διαμέρισμα Ολύνθου.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες παρακολουθούν στενά την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων και βρίσκονται σε ετοιμότητα για την αντιμετώπιση πιθανών προβλημάτων. Οι οδηγοί καλούνται να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των Αρχών.