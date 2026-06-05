Μία ακόμα μεγάλη επιχείρηση για την απομάκρυνση αποβλήτων, ογκωδών σκουπιδιών αλλά και επικίνδυνων και εύφλεκτων υλικών που παράνομα ρίχνονται στο όρος Αιγάλεω πραγματοποιήθηκε από τον Περιβαλλοντικό Σύνδεσμο Δήμων περιοχής Αθήνας – Πειραιά (ΠΕΣΥΔΑΠ).

Βασικός σκοπός της δράσης είναι να περιοριστεί όσο το δυνατόν ο κίνδυνος δασικής φωτιάς αλλά και να εξασφαλισθεί η πρόσβαση μεγάλων πυροσβεστικών οχημάτων σε δασικούς δρόμους και μονοπάτια του βουνού, που σχεδόν είχαν κλείσει από τους σωρούς των αποβλήτων.

Με τη χρήση βαρέων μηχανημάτων, η Ομάδα Πολιτικής Προστασίας και οι εθελοντές του ΠΕΣΥΔΑΠ μάζεψαν πολλά φορτηγά με απόβλητα. Την ίδια στιγμή αποψιλώθηκαν τα πρανή δασικών δρόμων, όπου η εμπειρία έχει δείξει πως διευκολύνουν την έναρξη και επέκταση μιας δασικής πυρκαγιάς.

Όπως εξήγησε ο πρόεδρος του ΠΕΣΥΔΑΠ, Γρηγόρης Γουρδομιχάλης, το φαινόμενο δεν είναι τωρινό. Αντίθετα είναι καθημερινότητα να μετατρέπονται τοποθεσίες του όρους Αιγάλεω συστηματικά σε χώρους ανεξέλεγκτης απόρριψης οικοδομικών υλικών και κάθε λογής ογκωδών απορριμμάτων, υποβαθμίζοντας και απειλώντας το τελευταίο δάσος της δυτικής Αττικής.

«Προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε μία από τις πιο σοβαρές απειλές υποβάθμισης του φυσικού περιβάλλοντος, αλλά και τις αιτίες πρόκλησης πυρκαγιών στο όρος Αιγάλεω. Όμως, μόνο η δική μας προσπάθεια δεν αρκεί. Χρειάζεται το κράτος να διαθέσει περισσότερους πόρους, γιατί αυτοί που διατίθενται είναι ανεπαρκείς. Επίσης πρέπει να αντιμετωπιστεί αποφασιστικά η παραβατικότητα και αυτό είναι ευθύνη των αρμόδιων κρατικών οργάνων και όχι της αυτοδιοίκησης. Ας μη ξεχνάμε ότι το όρος Αιγάλεω είναι το μοναδικό από τα βουνά του Λεκανοπεδίου που διασχίζεται από ένα εθνικό δρόμο βαριάς και πυκνής κυκλοφορίας, την λεωφόρο Σχιστού, ότι στους πρόποδες του λειτουργούν επιχειρήσεις καυσίμων και ναυπηγεία καθώς και ότι στον πυρήνα του υπάρχουν δύο αυθαίρετοι ενεργοί οικισμοί Ρομά», υπογράμμισε.

Είναι χαρακτηριστικό ότι κάθε καλοκαίρι εκδηλώνονται κατά μέσο όρο στο όρος Αιγάλεω από 5 έως 11 πυρκαγιές, και όλες είχαν ως αρχικά σημεία ανάφλεξης, είτε τοποθεσίες παράνομης απόθεσης απορριμμάτων, είτε σημεία παραβατικής δραστηριότητας.

Με το καλοκαίρι να ξεκινάει και την απειλή των δασικών πυρκαγιών πάντα παρούσα, ο ΠΕΣΥΔΑΠ προειδοποιεί σε ανακοίνωσή του ότι οι συνήθεις «γνωστοί – άγνωστοι» συνεχίζουν να σπέρνουν με χιλιάδες… δαδιά και προσανάμματα, το μοναδικό φυσικό απόθεμα που έχει απομείνει στην δυτική Αττική.