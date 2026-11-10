Μια ατελείωτη χωματερή ο Δήμος Διονύσου: Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Βουνά από σκουπίδια… Αυτή είναι η εικόνα που καταγράψαμε με το φακό του tanea.gr, στον Δήμο Διονύσου. Κάδοι που ξεχειλίζουν, πεζοδρόμια και πλατείες θαμμένες κάτω από οικιακά απορρίμματα, μπάζα, κηπαία, συσκευασίες ανακύκλωσης, στρώματα και έπιπλα, μπροστά σε σπίτια, καταστήματα, ακόμα και μέσα στο δάσος.

Οι κάτοικοι σε Δροσιά, Διόνυσο, Σταμάτα, Άνοιξη, Ροδόπολη, Άγιο Στέφανο και Κρυονέρι, δηλαδή των επτά διαμερισμάτων που απαρτίζουν τον δήμο εκπέμπουν SOS και δηλώνουν πως αισθάνονται απόγνωση, όπως μας λέει χαρακτηριστικά η κυρία Βασιλική Μάνεση που διαμένει στη δημοτική κοινότητα της Άνοιξης…

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«Οι κάδοι είναι υπερχειλισμένοι, γύρω γύρω υπάρχουν ογκώδη αντικείμενα, ξερά κλαδιά, σκισμένες σακούλες με σκουπίδια και πάνες, γιατί οι γάτες ψάχνουν αποφάγια, πεταμένα μπουκάλια και χαρτιά που τα παίρνει ο αέρας. Όλα αυτά είναι μπροστά μου. Λίγο πιο κάτω υπάρχει νηπιαγωγείο, με τα απορρίμματα να βρίσκονται σχεδόν δίπλα στην πόρτα που βγαίνουν τα παιδάκια.

Η κατάσταση έχει ξεκινήσει από πέρυσι και το θυμάμαι γιατί είχα πάρει τηλέφωνο στον δήμο. Τότε υπήρχαν και μπάζα και είχε έρθει η αρπάγη να τα μαζέψει. Η ανακύκλωση για παράδειγμα, δεν έχει αδειάσει από την προ-προηγούμενη Παρασκευή».

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Η κυρία Μάνεση σημειώνει πως έχει επανειλημμένως διαμαρτυρηθεί για το πρόβλημα -μέσω e mail και φωτογραφικού υλικού- στις υπηρεσίες του δήμου, χωρίς ωστόσο να έχει λάβει κάποια απάντηση… «Το τελευταίο email το έστειλα 4 Νοεμβρίου. Το πρώτο έχει ημερομηνία 4 Σεπτεμβρίου. Πριν δύο μήνες. Επίσης, το πρόβλημα είναι ότι ποτέ δεν μαζεύονται εντελώς τα σκουπίδια. Δηλαδή μπορεί να έρθει κάποια στιγμή μέσα στο μήνα ένα απορριμματοφόρο -μια φορά το μήνα- για να τα μαζέψει. Όμως αυτό δεν αρκεί. Τώρα ό,τι και να μαζέψουν δεν μαζεύεται η κατάσταση. Τώρα πια θέλει άλλα μηχανήματα. Θέλει άλλον τρόπο αντιμετώπισης για να καθαρίσει η περιοχή.»

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Την ίδια αγανάκτηση μοιράζεται και ο κύριος Νίκος Πλουμάκης, κάτοικος του Αγίου Στεφάνου που δραστηριοποιείται και επαγγελματικά στην περιοχή. Ο Δήμος θυμίζει μια ατελείωτη χωματερή, μας λέει, με το πρόβλημα να έχει επιδεινωθεί ιδιαίτερα το τελευταίο διάστημα…«Τα σκουπίδια σχηματίζουν ολόκληρα βουνά. Δεν μαζεύεται η κατάσταση. Είναι σκουπίδια που δεν έχουν μαζευτεί πάνω από έναν μήνα. Και αυτό ισχύει για όλο το δήμο, δεν είναι μόνο σε μια γειτονιά. Από Διόνυσο, Δροσιά, Κρυονέρι, παντού! Είναι θέμα δημόσιας υγείας. Το καλοκαίρι είχαν βγει ποντίκια.» τονίζει με νόημα και συμπληρώνει πως αρκετοί κάτοικοι ήδη συζητούν σε σελίδες κοινωνικής δικτύωσης το ενδεχόμενο να ζητήσουν την παρέμβαση του Εισαγγελέα Προστασίας Περιβάλλοντος, γι αυτό άλλωστε και προχωρούν στη συλλογή υπογραφών…

«Πολλοί κάτοικοι έχουν κάνει προσπάθειες να επικοινωνήσουν για το συγκεκριμένο θέμα με τον δήμο και γνωρίζω ότι έχουν υπάρξει και εντάσεις. Μάλιστα έχουν μαζέψει και υπογραφές για να πάνε σε Εισαγγελέα, στην Περιφέρεια… Γίνεται χαμός»

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«Βγαίνουν για αποκομιδή μόλις δύο απορριμματοφόρα, για έναν δήμο 42.000 κατοίκων»

Παροπλισμένα απορριμματοφόρα με μηχανικές βλάβες, συντηρήσεις που δεν έχουν γίνει και μόλις δύο λειτουργικά οχήματα (από τα 14 που διαθέτει συνολικά ο στόλος) που καλούνται να καθαρίσουν έναν δήμο 42.000 κατοίκων, μας περιγράφει ο κύριος Στέφανος Κριεμάδης, πρώην Αντιδήμαχος Τεχνικών Υπηρεσιών με την προηγούμενη διοίκηση και νυν-δημοτικός σύμβουλος…«Την κατάσταση αυτή τη βιώνουμε από το καλοκαίρι. Απορριμματοφόρα υπάρχουν πολλά, εκ των οποίων τα 7 είναι καινούργια, είχαν αγοραστεί με leasing από τη δική μας διοίκηση και είχαν παραδοθεί στο τέλος της δικής μας θητείας. Άρα απορριμματοφόρα υπάρχουν. Το κακό είναι ότι είναι όλα χαλασμένα, έχουν βλάβες και δεν έχουν ενεργές συμβάσεις για συνεργεία. Συνεπώς είναι ακινητοποιημένα. Ακόμα και στα καινούργια, αυτά με το leasing, δεν έχουν γίνει όλες οι προβλεπόμενες συντηρήσεις και δεν έχουν αλλάξει και ελαστικά.

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Κάποια στιγμή είχαν 4 απορριμματοφόρα τα οποία τα δουλεύαν σε συνεχόμενες βάρδιες. Αυτή τη στιγμή και μετά από έλεγχο του τεχνικού ασφαλείας, διαπιστώθηκε ότι λειτουργικά είναι μόνον τα δύο. Όλα τα άλλα είχαν προβλήματα. Εκτός από μηχανολογικά, είχαν προβλήματα π.χ. στα ελαστικά, με φλας σπασμένα, με χαλασμένα σκαλοπάτια που ανεβαίνει το πλήρωμα, με διάφορες μικροζημιές και δεν επιτρέπεται να βγαίνουν για αποκομιδή, σύμφωνα με τον τεχνικό», δηλώνει στο tanea.gr ο πρώην αντιδήμαρχος και κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για τη δημόσια υγεία, όπως λέει χαρακτηριστικά…

«Πρόκειται για μια υγειονομική “βόμβα” που απειλεί τη δημόσια υγεία. Πάλι καλά που δεν είναι καλοκαίρι, καθώς μην ξεχνάμε ότι ζούμε σε μια περιοχή πολύπαθη από τις πυρκαγιές. Αλλά και με τις βροχές υπάρχει θέμα. Αν βρέξει έντονα όλα αυτά τα σκουπίδια θα παρασυρθούν από τα νερά και θα φράξουν φρεάτια ή θα καταλήξουν στα ρέματα. Πρέπει να μαζευτούν άμεσα και κανονικά θα πρέπει να προχωρήσουν και σε ψεκασμούς γύρω από τους κάδους.»

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Γι’ αυτό και τώρα θα κινηθούμε άμεσα, να καταθέσουμε αίτημα προς την Περιφέρεια ώστε να μας κηρύξουν σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Κάτι πρέπει να γίνει, εν πάση περιπτώσει, από τη στιγμή που δεν παίρνουμε απαντήσεις, γιατί δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο αυτή η κατάσταση.»

Δήμαρχος Διονύσου: «Σας το λέω υπεύθυνα πως μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα έχει μαζευτεί το 80% των σκουπιδιών»

Την ίδια ώρα η δήμαρχος Διονύσου, Κατερίνα Μαϊχόσογλου, με την οποία επικοινωνήσαμε προκειμένου να πάρει θέση για τις απαράδεκτες εικόνες που καταγράψαμε στην περιοχή, ξεκαθαρίζει πως τα πράγματα θα ομαλοποιηθούν προς το τέλος της εβδομάδας, ενώ τονίζει πως ήδη έχουν προγραμματιστεί 14 δρομολόγια απορριμματοφόρων (για τις 10 Νοεμβρίου)…

«Σας το λέω υπεύθυνα ότι μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα έχει μαζευτεί το 80% των σκουπιδιών. Ήδη πάρα πολλά σημεία είναι διαφορετικά. Σύντομα αυτή η εικόνα θα αποτελεί παρελθόν. Καταλαβαίνετε ότι για κανέναν δήμαρχο και ειδικά για ένα νέο δήμαρχο δεν θα ήταν επιθυμητή όλη αυτή η κατάσταση. Όμως υπάρχουν παθογένειες και υπήρχαν παθογένειες στο αμαξοστάσιο και σε κάποια οχήματα που διαρκώς παρουσιάζουν προβλήματα. Ήδη έχουμε κάνει ενέργειες για να δούμε αν θα εγκριθεί κάποια χρηματοδότηση ώστε να μπορέσουμε να προμηθευτούμε καινούρια οχήματα, για να μην επισκευάζουμε αυτά που δημιουργούν διαρκώς προβλήματα. Συν το γεγονός ότι χρειαζόμαστε προσωπικό, οδηγούς. Στον συγκεκριμένο τομέα υπάρχει θέμα σε όλους τους Δήμους, όχι μόνο στον δήμο Διονύσου», δηλώνει χαρακτηριστικά και απαριθμεί τους λόγους για τους οποίους ξέφυγε η κατάσταση…

«Αυτή τη στιγμή δεν είμαστε στην ίδια κατάσταση που ήμασταν. Η αποκομιδή έχει ξεκινήσει από την προηγούμενη εβδομάδα , απλά υπήρξε μία συγκυρία ειδικά την εβδομάδα με την 28η Οκτωβρίου που ήταν καθημερινή και εθνική αργία…υπήρξε μία αποχή εργαζομένων… παράλληλα έχουμε τρεις οδηγούς απορριμματοφόρων που είναι με αναρρωτικές γιατί χειρουργήθηκαν περίπου πριν από ενάμιση μήνα και δεν έχουν επανέλθει στην υπηρεσία… όπως επίσης υπάρχει θέμα με τα απορριμματοφόρα που είναι σε συνεργεία γιατί κάποια χρειαζόντουσαν μικροεπισκευές, άλλα πιο σοβαρές επισκευές… συν τα ελαστικά που έπρεπε να αλλάξουν…Είχαμε δύο φορές άγονο το διαγωνισμό με τα ελαστικά και όλα αυτά δημιούργησαν μία προβληματική κατάσταση. Έτσι κι αλλιώς είναι υποστελεχωμένος ο δήμος από οδηγούς κι όπως ξέρετε όλοι οι Δήμοι ζητούν οδηγούς. Τώρα αν σου τύχει και τρεις να αρρωστήσουν, να χειρουργηθούν και να έχεις και έναν να βγαίνει στη σύνταξη και να σου τύχουν και δύο άδειες, πάρα πολύ εύκολα μπορεί να “μπουκώσει” η κατάσταση», καταλήγει η δήμαρχος με τους κατοίκους βέβαια να τηρούν στάση αναμονής και να ανησυχούν όπως μας λένε, ότι μπορεί να κάνουν Χριστούγεννα μέσα στα σκουπίδια.

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