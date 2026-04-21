Έντονη κυκλοφοριακή συμφόρηση παρατηρείται αυτή την ώρα στους κεντρικούς οδικούς άξονες της Αττικής, με τα μεγαλύτερα προβλήματα να εντοπίζονται στον Κηφισό και τη Λεωφόρο Αθηνών.

Στον Κηφισό, η κίνηση είναι αυξημένη στο ρεύμα της ανόδου από το ύψος του Αιγάλεω έως και τη Νέα Ιωνία, με τις ταχύτητες των οχημάτων να παραμένουν χαμηλές. Καθυστερήσεις καταγράφονται και σε τμήματα της καθόδου, επιβαρύνοντας περαιτέρω την κυκλοφορία.

Ανάλογη εικόνα παρουσιάζει και η Λεωφόρος Αθηνών, όπου η κυκλοφορία διεξάγεται με αργούς ρυθμούς από το Χαϊδάρι έως τον Σκαραμαγκά, προκαλώντας σημαντικές καθυστερήσεις στους οδηγούς.

Αυξημένη είναι η κίνηση στη Λεωφόρο Κηφισίας, κυρίως στα σημεία του Αμαρουσίου και του Χαλανδρίου. Καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στη Μεσογείων, ιδιαίτερα κοντά στους βασικούς κόμβους, όπου η ροή των οχημάτων επιβραδύνεται αισθητά.

Προβλήματα εντοπίζονται και στη λεωφόρο Αλίμου–Κατεχάκη, καθώς και στην άνοδο της λεωφόρου Βουλιαγμένης, με αυξημένο κυκλοφοριακό φορτίο. Αντίστοιχη εικόνα καταγράφεται στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, όπου η κίνηση παραμένει αυξημένη.

Στην παραλιακή λεωφόρο παρατηρούνται τοπικές καθυστερήσεις, κυρίως στο ύψος του Καλαμακίου, χωρίς όμως να σημειώνονται σοβαρά προβλήματα.

Στην Αττική Οδό, καθυστερήσεις 5 έως 10 λεπτών παρατηρούνται στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, από τον κόμβο Μεταμόρφωσης έως τον κόμβο Κηφισίας. Παράλληλα, καθυστερήσεις 10 έως 15 λεπτών σημειώνονται στις εξόδους προς Λαμία, τόσο στο ρεύμα προς Ελευσίνα όσο και στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο.