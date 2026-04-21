Σεισμική δόνηση μεγέθους 3,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε το πρωί της 21ης Απριλίου 2026 στην περιοχή της Κεφαλονιάς.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, ο σεισμός καταγράφηκε στις 07:06 (ώρα Ελλάδας) και είχε επίκεντρο σε απόσταση περίπου 3 χιλιομέτρων βορειοανατολικά του Άσσου Κεφαλληνίας.

Το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 8,1 χιλιόμετρα, γεγονός που τον κατατάσσει στους επιφανειακούς σεισμούς. Οι συντεταγμένες του επίκεντρου είναι 38,389° Βόρειο Πλάτος και 20,5746° Ανατολικό Μήκος.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί ζημιές ή τραυματισμοί, ενώ η δόνηση έγινε αισθητή σε κοντινές περιοχές του νησιού.