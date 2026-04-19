Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 19 Απριλίου 2026, στις 10:04 το πρωί, σύμφωνα με τα στοιχεία του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου.

Το επίκεντρο εντοπίστηκε 21 χιλιόμετρα νοτιονοτιοδυτικά του Γουδουρά Λασιθίου, σε γεωγραφικό πλάτος 34.855°N και μήκος 25.9763°E.

Το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίζεται στα 6,2 χιλιόμετρα, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο.

Η δόνηση έγινε αισθητή σε περιοχές της ανατολικής Κρήτης, χωρίς ωστόσο να έχουν αναφερθεί ζημιές ή τραυματισμοί, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες.