Διπλός σεισμός καταγράφηκε νωρίτερα το πρωί της Τρίτης (14/04) ανοιχτά της Κρήτης και συγκεκριμένα στο Λασίθι.
Πιο συγκεκριμένα και σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Αθηνών, στις 08:59 σημειώθηκε σεισμός 3,9 βαθμών της κλίμακας ρίχτερ, με επίκεντρο στη θαλάσσια περιοχή 19 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Γούδουρα στο Λασίθι. Το εστιακό βάθος εντοπίστηκε στα 12,9 χιλιόμετρα.
Ένα λεπτό αργότερα και στην ίδια περιοχή, ακολούθησε δεύτερος σεισμός έντασης 3,5 ρίχτερ.
Ακολούθησε και ένας ακόμξα αλλά ήταν μικρός σε ένταση.
Περισσότερα σε λίγο…
