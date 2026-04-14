Σταδιακή επιστροφή στην κανονικότητα καταγράφεται από σήμερα, Τρίτη του Πάσχα, στα δρομολόγια των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς στην Αττική, με τα προγράμματα να επανέρχονται σταδιακά στους συνήθεις ρυθμούς λειτουργίας.

Αναλυτικά τα δρομολόγια:

Την Τρίτη του Πάσχα:

Λεωφορεία και τρόλεϊ: Εφαρμόζεται πρόγραμμα δρομολογίων Σαββάτου.

Γραμμή 1 Μετρό: Δρομολόγια ανά 7,5 λεπτά μεταξύ 05:30 – 22:30 και ανά 11,5 έως 15 λεπτά τις υπόλοιπες ώρες.

Γραμμή 2 Μετρό: Δρομολόγια ανά 5 έως 8,5 λεπτά έως τις 23:00 και ανά 9,5 λεπτά αργότερα.

Γραμμή 3 Μετρό: Δρομολόγια ανά 5 έως 7 λεπτά μεταξύ 07:00 – 22:00 και ανά 6,5 έως 9,5 λεπτά τις υπόλοιπες ώρες.

Τραμ: Δρομολόγια ανά 12 λεπτά έως τις 22:00 και ανά 15 λεπτά αργότερα.

Οι επιβάτες καλούνται να ενημερώνονται για τυχόν τροποποιήσεις μέσω των επίσημων ανακοινώσεων των συγκοινωνιακών φορέων, καθώς ενδέχεται να υπάρξουν μικρές διαφοροποιήσεις στα ωράρια.