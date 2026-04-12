Με τροποποιήσεις στα δρομολόγια κινούνται τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς στην Αθήνα τις ημέρες του Πάσχα.
- Κυριακή του Πάσχα (12/04): Θα εφαρμοστεί πρόγραμμα «Κυριακής & Αργιών» για όλα τα μέσα (Λεωφορεία, Τρόλεϊ, Μετρό).
- Δευτέρα του Πάσχα (13/04): Παραμένει το πρόγραμμα «Κυριακής & Αργιών».
- Τρίτη του Πάσχα (14/04): Για όλα τα οχήματα θα εφαρμοστεί έκτακτο πρόγραμμα δρομολόγησης.Συνιστάται η χρήση της εφαρμογής τηλεματικής για τα λεωφορεία, καθώς οι συχνότητες των δρομολογίων τις ημέρες των αργιών θα είναι μειωμένες.