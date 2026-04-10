Αλλαγές στα δρομολόγια των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς φέρνουν οι άγιες ημέρες του Πάσχα, σύμφωνα με ανακοίνωση των συγκοινωνιακών φορέων. Από σήμερα, 10 Απριλίου 2026, τίθενται σε ισχύ τροποποιήσεις στα δρομολόγια του Μετρό, του τραμ και των λεωφορείων, οι οποίες θα διαρκέσουν έως και τη Δευτέρα του Πάσχα.

Τη Μεγάλη Παρασκευή, λεωφορεία και τρόλεϊ κινούνται με το πρόγραμμα του Σαββάτου. Το Μετρό θα λειτουργεί με περιορισμένο ωράριο, με τα τελευταία δρομολόγια να αναχωρούν έως τις 00:20, ενώ τα τραμ θα σταματήσουν στις 22:00.

Το Μεγάλο Σάββατο τα λεωφορεία και τα τρόλεϊ θα αρχίσουν να αποσύρονται από τις 22:00, με τα τελευταία δρομολόγια του Μετρό γύρω στις 21:30. Τα τραμ θα πραγματοποιούν δρομολόγια ανά 15 λεπτά.

Την Κυριακή του Πάσχα, λεωφορεία και τρόλεϊ θα ακολουθήσουν πρόγραμμα αργιών. Οι συρμοί του Μετρό θα περνούν ανά 12 λεπτά και τα τραμ ανά 15 λεπτά.

Αντίστοιχα, τη Δευτέρα του Πάσχα, που επίσης αποτελεί αργία, λεωφορεία και τρόλεϊ θα λειτουργούν με το πρόγραμμα της Κυριακής. Οι συρμοί του Μετρό θα κινούνται ανά 12 με 15 λεπτά και τα τραμ ανά 15 λεπτά.

Αναλυτικά τα δρομολόγια

Μεγάλη Παρασκευή (10/04)

Λεωφορεία και τρόλεϊ: Πρόγραμμα Σαββάτου.

Γραμμή 1 Μετρό: Δρομολόγια ανά 10,5 λεπτά από 05:30 έως 23:30 και ανά 15 λεπτά τις υπόλοιπες ώρες.

Γραμμή 2 Μετρό: Δρομολόγια ανά 7,5 έως 10,5 λεπτά από 09:00 έως 00:20 και ανά 12,5 λεπτά νωρίτερα. Δεν θα υπάρξει παράταση ωραρίου.

Γραμμή 3 Μετρό: Δρομολόγια ανά 7 έως 9 λεπτά από 09:00 έως 00:20 και ανά 10 λεπτά νωρίτερα. Προς Αεροδρόμιο ανά 36 λεπτά.

Τραμ: Δρομολόγια ανά 12 λεπτά έως τις 22:00 και ανά 15 λεπτά αργότερα. Δεν θα υπάρξει παράταση ωραρίου.

Μεγάλο Σάββατο (11/04)

Λεωφορεία και τρόλεϊ: Απόσυρση οχημάτων από τις 22:00, με τελευταίες αναχωρήσεις γύρω στις 21:00.

Γραμμή 1 Μετρό: Δρομολόγια ανά 10,5 λεπτά έως 16:00, ανά 12,5 λεπτά έως 20:00 και ανά 15 λεπτά αργότερα. Τελευταία δρομολόγια μεταξύ 22:00 και 23:00.

Γραμμή 2 Μετρό: Δρομολόγια ανά 7,5 έως 10,5 λεπτά από 09:00 έως 21:30 και ανά 12 λεπτά τις υπόλοιπες ώρες.

Γραμμή 3 Μετρό: Δρομολόγια ανά 7 έως 10 λεπτά και προς Αεροδρόμιο ανά 36 λεπτά.

Τραμ: Δρομολόγια ανά 15 λεπτά.

Κυριακή του Πάσχα (12/04)

Λεωφορεία και τρόλεϊ: Πρόγραμμα Κυριακής και αργιών.

Γραμμή 1 Μετρό: Δρομολόγια ανά 12,5 λεπτά από 06:00 έως 23:00 και ανά 15 λεπτά αργότερα.

Γραμμή 2 Μετρό: Δρομολόγια ανά 15 λεπτά.

Γραμμή 3 Μετρό: Δρομολόγια ανά 12 λεπτά, προς Αεροδρόμιο ανά 36 λεπτά.

Τραμ: Δρομολόγια ανά 15 λεπτά.

Δευτέρα του Πάσχα (13/04)

Λεωφορεία και τρόλεϊ: Πρόγραμμα Κυριακής και αργιών.

Γραμμή 2 Μετρό: Δρομολόγια ανά 15 λεπτά.

Γραμμή 3 Μετρό: Δρομολόγια ανά 12 λεπτά, προς Αεροδρόμιο ανά 36 λεπτά.

Τραμ: Δρομολόγια ανά 15 λεπτά.

Τρίτη του Πάσχα (14/04)

Λεωφορεία και τρόλεϊ: Πρόγραμμα Σαββάτου.

Γραμμή 1 Μετρό: Δρομολόγια ανά 7,5 λεπτά από 05:30 έως 22:30 και ανά 11,5 έως 15 λεπτά αργότερα.

Γραμμή 2 Μετρό: Δρομολόγια ανά 5 έως 8,5 λεπτά έως τις 23:00.

Γραμμή 3 Μετρό: Δρομολόγια ανά 5 έως 7 λεπτά από 07:00 έως 22:00 και ανά 6,5 έως 9,5 λεπτά αργότερα.

Τραμ: Δρομολόγια ανά 12 λεπτά έως τις 22:00 και ανά 15 λεπτά αργότερα.

Τετάρτη του Πάσχα (15/04)