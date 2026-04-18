Στις ζώνες καταβύθισης, εκεί όπου εκδηλώνονται οι ισχυρότεροι σεισμοί του πλανήτη, η τεκτονική δραστηριότητα μπορεί να λειτουργεί σαν μια «αντλία» που μεταφέρει μικροοργανισμούς θαμμένους βαθιά κάτω από τον πυθμένα της θάλασσας προς την επιφάνεια. Αυτό προκύπτει από έρευνα που παρουσιάστηκε στο 2026 SSA Annual Meeting.

Οι μικροοργανισμοί αυτοί θεωρούνται οι πιο ανθεκτικοί «ωραίοι κοιμώμενοι» του πλανήτη, καθώς παραμένουν σε λήθαργο για χιλιάδες ή και εκατομμύρια χρόνια κάτω από ένα στρώμα ιζήματος πάχους έως και ενός χιλιομέτρου. Η επιβίωσή τους οφείλεται σε εξειδικευμένες βιολογικές προσαρμογές.

Ωστόσο, για να μεταδώσουν αυτές τις προσαρμογές στις επόμενες γενιές, οι μικροοργανισμοί πρέπει να επιστρέψουν στα ανώτερα στρώματα του θαλάσσιου πυθμένα, όπου μπορούν να τραφούν, να αναπτυχθούν και να αναπαραχθούν.

Σε αυτό το σημείο παρεμβαίνει η λεγόμενη τεκτονική αντλία, όπως εξήγησε ο Zhengze Li, υποψήφιος διδάκτορας στο Πανεπιστήμιο της Νότιας Καλιφόρνιας. Ο Li και οι συνεργάτες του υποστηρίζουν ότι οι κινήσεις των ρηγμάτων στις ζώνες καταβύθισης δημιουργούν ροές υγρών που μεταφέρουν τους θαμμένους μικροοργανισμούς προς τον πυθμένα της θάλασσας.

Το «τεκτονικό ασανσέρ» των μικροοργανισμών

Σύμφωνα με τα μοντέλα της ομάδας, αυτή η τεκτονική αντλία μπορεί να κυκλοφορεί περισσότερα από ένα εκατομμύριο γιγατόνους υγρού ανά εκατομμύριο χρόνια, μεταφέροντας έως και 1030 μικροβιακά κύτταρα. Στην παρουσίασή του, ο Li περιέγραψε πώς λειτουργεί αυτός ο μικροβιακός «ανελκυστήρας».

Στις ζώνες καταβύθισης, όπου μια τεκτονική πλάκα βυθίζεται κάτω από μια άλλη, τα ιζήματα της κατερχόμενης πλάκας αποκολλώνται και συσσωρεύονται σχηματίζοντας μια σφήνα. Μέρος των μικροοργανισμών συνεχίζει την κατάβαση προς τον μανδύα – μια διαδρομή που οι ερευνητές αποκαλούν «ταξίδι στην κόλαση».

Όσοι όμως αποφεύγουν αυτή τη μοίρα, μπορούν να μετακινηθούν προς τα πάνω μέσα από ρωγμές και ρήγματα, υπό την επίδραση της τεκτονικής ολίσθησης. Όταν φτάσουν στα ρηχά στρώματα του πυθμένα, «μπορούν να επανενεργοποιηθούν και να αναπαραχθούν», σημείωσε ο Li. Ο πλήρης κύκλος μπορεί να διαρκέσει δεκάδες εκατομμύρια χρόνια.

Αποδείξεις και συσχετισμοί με σεισμική δραστηριότητα

Οι λεγόμενες ψυχρές εκροές στον θαλάσσιο πυθμένα, όπου εκλύονται υγρά από τα υπόγεια στρώματα, αποτελούν άμεση απόδειξη αυτής της τεκτονικής κυκλοφορίας. Τα σημεία αυτά επιτρέπουν τη συλλογή δειγμάτων μικροβιακών κοινοτήτων και τη μελέτη της σχέσης μεταξύ τεκτονικών διεργασιών και ζωής κάτω από τον πυθμένα.

«Μπορούμε επίσης να εξετάσουμε πώς η σεισμική δραστηριότητα σχετίζεται με την αφθονία διαφορετικών μικροβιακών ομάδων, και διαπιστώνουμε θετική συσχέτιση μεταξύ της σεισμικής ενέργειας και της παρουσίας μικροοργανισμών του υπεδάφους», ανέφερε ο Li.

Η έρευνα της ομάδας στο πεδίο καταβύθισης της Κόστα Ρίκα έδειξε ότι υψηλότεροι δείκτες σεισμικής ενέργειας συνδέονται με μεγαλύτερη αφθονία μικροβίων που απαντώνται συνήθως σε υπόγεια περιβάλλοντα.

Η μικροβιακή επιβίωση και ο ρόλος της εξέλιξης

Ο Li πρόσθεσε ότι η τεκτονική αντλία δεν περιορίζεται μόνο στους μεγάλους σεισμούς. Ακόμη και «σιωπηλά» φαινόμενα, όπως βραδεία ολίσθηση ή σεισμικός ερπυσμός, μπορούν να προκαλέσουν μετακινήσεις υγρών και μικροοργανισμών.

Η συν-συγγραφέας Karen Lloyd, μικροβιακή βιογεωχημικός στο USC, έχει εντοπίσει μηχανισμούς που επιτρέπουν στους βαθιά θαμμένους μικροοργανισμούς να επιβιώνουν για τεράστια χρονικά διαστήματα, όπως η επιδιόρθωση DNA και ένζυμα που διασπούν οργανική ύλη σε βάθος.

Γονιδιωματικές μελέτες δείχνουν ότι οι μεταλλάξεις σε αυτούς τους οργανισμούς λειτουργούν συχνά διατηρητικά, προστατεύοντας βασικά χαρακτηριστικά για εκατομμύρια χρόνια. Για να μπορέσουν όμως να μεταδώσουν αυτές τις ιδιότητες και να εξελιχθούν, πρέπει να περιμένουν το «τεκτονικό ασανσέρ» να τους φέρει ξανά σε πιο φιλόξενο περιβάλλον.