Σεισμός μεγέθους 5,3 Ρίχτερ σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής 8 Μαρτίου 2026 στη Θεσπρωτία, σύμφωνα με τα στοιχεία του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου.

Η σεισμική δόνηση καταγράφηκε στις 05:32:30 ώρα Ελλάδας, με εστιακό βάθος 9,7 χιλιομέτρων. Το επίκεντρο εντοπίστηκε περίπου 10 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Λεπτοκαρυάς Θεσπρωτίας, κοντά στα ελληνοαλβανικά σύνορα.

Ο σεισμός έγινε αισθητός σε αρκετές περιοχές της Ηπείρου και της Θεσσαλίας, καθώς και σε νησιά του Ιονίου.

Ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμης Λέκκας, μιλώντας στην ΕΡΤ, επεσήμανε ότι το μικρό εστιακό βάθος της δόνησης την έκανε ιδιαίτερα αισθητή. Παράλληλα, αναφέρθηκε σε διαδοχικούς μετασεισμούς 4,7 και 3,4 Ρίχτερ, χαρακτηρίζοντάς τους «καλό σημάδι», μέχρι να διαπιστωθεί αν η δόνηση των 5,3 Ρίχτερ αποτελεί τον κύριο σεισμό. Τόνισε επίσης ότι κατοικίες που έχουν υποστεί ακόμη και μικρές ζημιές δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται πριν ελεγχθούν από ειδικούς.

Όπως δήλωσε ο περιφερειάρχης Ηπείρου, Αλέξανδρος Καχριμάνης, οι μετασεισμοί συνεχίζονται, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν αναφερθεί σημαντικά προβλήματα, ενώ χαρακτήρισε τη δόνηση ιδιαίτερα ισχυρή για την περιοχή του Δήμου Ζίτσας.

Από την πλευρά του, ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ιωαννιτών, Ευθύμιος Χρυσοστόμου, ανέφερε ότι πολλοί κάτοικοι βγήκαν έξω από τα σπίτια τους λόγω φόβου, ενώ, όπως συμβαίνει συχνά σε σεισμούς άνω των 5 Ρίχτερ, σημειώθηκαν προσωρινές διακοπές ηλεκτροδότησης.