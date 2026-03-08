Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 5,3 βαθμών σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής στην Ήπειρο, στις 05:32. Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το επίκεντρο εντοπίστηκε 12 χιλιόμετρα ανατολικά της Λεπτοκαρυάς Θεσπρωτίας, με εστιακό βάθος 12,9 χιλιομέτρων.

Τέσσερα λεπτά αργότερα, ακολούθησε νέα σεισμική δόνηση μεγέθους 4,7 βαθμών περίπου στην ίδια περιοχή, κοντά στα σύνορα με την Αλβανία. Οι δονήσεις έγιναν ιδιαίτερα αισθητές στην Ήπειρο, τα Ιόνια νησιά και τη Θεσσαλία, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους.

Σε δηλώσεις του στην ΕΡΤ, ο καθηγητής Ευθύμιος Λέκκας ανέφερε ότι τα πρώτα στοιχεία δείχνουν πως πρόκειται για έναν αρκετά ισχυρό σεισμό σε σχετικά μικρό βάθος. Όπως σημείωσε, η περιοχή διαθέτει ιστορικό σεισμικής δραστηριότητας και «σεισμοί τέτοιου μεγέθους δεν προειδοποιούν».