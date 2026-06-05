Εξασθενεί σταδιακά η αστάθεια που επηρέασε την χώρα μας, την Πέμπτη, χωρίς όμως να λείπουν οι βροχές και οι καταιγίδες και σήμερα (05.06.2026). Ο καιρός θα είναι σχετικά αίθριος, με την θερμοκρασία να αγγίζει το πολύ τους 30 βαθμούς Κελσίου ενώ ομίχλες θα επηρεάσουν τα δυτικά. Μπόρες αναμένονται τοπικά στην Αττική, από το μεσημέρι.

Σύμφωνα με την πρόγνωση καιρού της Αναστασίας Τυρσάκη, σκόρπιες νεφώσεις, βροχές και καταιγίδες θα επηρεάσουν το Αιγαίο και τα ηπειρωτικά ενώ οι άνεμοι θα πνέουν έως 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα παραμείνει σε χαμηλά επίπεδα -συγκριτικά με τις θερμοκρασίες των προηγούμενων ημερών-, φτάνοντας το μέγιστο τους 30 βαθμούς σε ανατολική Στερεά, ανατολική Πελοπόννησο και Θεσσαλία.

Πού θα βρέξει τις επόμενες ώρες:

Στην Αττική αναμένονται τοπικές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα ενώ το θερμόμετρο θα δείξει 29 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη βροχές θα εκδηλωθούν από το μεσημέρι στα ορεινά, με την θερμοκρασία να φτάνει τους 28 βαθμούς.

Το Σάββατο ο καιρός θα συνεχίσει να είναι αίθριος αν και αναμένονται μπόρες και καταιγίδες σε Μακεδονία και Θεσσαλία.

Οι άνεμοι θα πνέουν έως 5 μποφόρ ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 βαθμούς Κελσίου.

Την Κυριακή η αστάθεια θα περιοριστεί περισσότερο, φέροντας βροχές μόνο στη βόρεια Ελλάδα. Αναμένεται νέα αύξηση της θερμοκρασίας με τον υδράργυρο να σκαρφαλώνει στους 36 βαθμούς Κελσίου.

Από τη Δευτέρα, το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού θα είναι οι ενισχυμένοι άνεμοι στο Αιγαίο που θα φτάσουν τα 6 μποφόρ.

Πάνω από 11.000 κεραυνοί έπεσαν την Πέμπτη

Βροχερός και με πολλούς κεραυνούς ήταν ο καιρός της Πέμπτης, ο οποίος επηρέασε κυρίως την Ήπειρο και τη Μακεδονία.

Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, το μεγαλύτερο ύψος βροχής έως τις 17:40 της Πέμπτης 4 Ιουνίου έχει καταγραφεί στον μετεωρολογικό σταθμό στο Ζωτικό Ιωαννίνων με 55.6 mm.

Αναλυτικά:

Ζωτικό Ιωαννίνων: 55,6

Ιωάννινα: 37,6

Βερβίζιανα Ιωαννίνων: 37,0

Τέροβο Ιωαννίνων: 36,4

Νεοχώρι Χαλκιδικής 33,6

Πράμαντα Ιωαννίνων 33,0

Ανατολή Ιωαννίνων 27,8

Πτολεμαΐδα 26

Αυξημένοι ήταν και οι κεραυνοί που έπεσαν την Πέμπτη.

Έως και τις 17:40, καταγράφηκαν 10.420 κεραυνοί πάνω από την ξηρά και 1.323 πάνω από την θάλασσα.

Σημειώνεται ότι ως ηλεκτρικές εκκενώσεις ορίζεται το σύνολο αυτών που συμπεριλαμβάνει τους κεραυνούς (εκκενώσεις μεταξύ νεφών και εδάφους), τις ηλεκτρικές εκκενώσεις μεταξύ νεφών καθώς και τις ηλεκτρικές εκκενώσεις μεταξύ νεφών και του περιβάλλοντος αέρα.

Ο καιρός σήμερα

Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες μέχρι και τις απογευματινές ώρες στα ανατολικά ηπειρωτικά, την Εύβοια, τις Σποράδες και το βόρειο Αιγαίο με τοπικές βροχές ή όμβρους και κυρίως τις πρωινές ώρες μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι -απόγευμα στα ηπειρωτικά, κυρίως τα ορεινά, με τοπικές βροχές ή όμβρους.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη και στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά θα σημειωθούν ομίχλες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις και στα βόρεια από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 26 με 27 βαθμούς και στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου.

Αττική

Καιρός: Γενικά αίθριος. Πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι – απόγευμα με τοπικές βροχές ή όμβρους.

Άνεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς και πρόσκαιρα το μεσημέρι νότιοι 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Γενικά αίθριος. Πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι – απόγευμα με τοπικούς όμβρους, κυρίως στα ορεινά.

Άνεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς και πρόσκαιρα το μεσημέρι νότιοι 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου.

Μακεδονία – Θράκη

Καιρός: Στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και την Χαλκιδική λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες μέχρι και τις απογευματινές ώρες, με τοπικές βροχές ή όμβρους και κυρίως τις πρωινές ώρες μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες το μεσημέρι – απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι, κυρίως στα ορεινά.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και το πρωί στα ανατολικά βορειοανατολικοί έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 29. Στη δυτική Μακεδονία θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Γενικά αίθριος. Το μεσημέρι – απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά.

Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου θα είναι 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες μέχρι και τις απογευματινές ώρες στην ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες και την Εύβοια όπου θα σημειωθούν πρόσκαιρες βροχές ή όμβροι και κυρίως τις πρωινές ώρες σποραδικές καταιγίδες. Το μεσημέρι – απόγευμα οι νεφώσεις θα αυξηθούν πρόσκαιρα και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι, κυρίως στα ορεινά.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά έως 5 μποφόρ. Βαθμιαία μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 30 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες – Κρήτη

Καιρός: Σχεδόν αίθριος με τοπικές νεφώσεις στις Κυκλάδες έως και τις απογευματινές ώρες, οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικοί όμβροι.

Άνεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ και βαθμιαία βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 25 και στην Κρήτη έως 26 με 27 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Καιρός: Στα Δωδεκάνησα γενικά αίθριος. Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου νεφώσεις παροδικά αυξημένες έως και τις απογευματινές ώρες με τοπικές βροχές ή όμβρους και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Αρχικά από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και από το μεσημέρι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός των επόμενων ημερών

Πρόγνωση για το Σάββατο 06.06.2026

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες κυρίως στα βόρεια ηπειρωτικά και στα ορεινά της υπόλοιπης ηπειρωτικής χώρας, όπου θα εκδηλωθούν όμβροι και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί 2 με 4 και τοπικά στο Αιγαίο 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 28 με 30 βαθμούς και τοπικά στη Θεσσαλία τους 31 με 33 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για την Κυριακή 07.06.2026

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες και πιθανότητα τοπικών όμβρων στα ορεινά.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο.

Πρόγνωση για τη Δευτέρα 08.06.2026

Γενικά αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις πρόσκαιρα πιο πυκνές στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες οπότε θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα βόρεια.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη κυρίως στα δυτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Πρόγνωση για την Τρίτη 09.06.2026

Γενικά αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις πρόσκαιρα πιο πυκνές στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες οπότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη κυρίως στα δυτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.