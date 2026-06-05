Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), το Εθνικό Μετεωρολογικό Κέντρο εξέδωσε την πρόγνωση καιρού για την Παρασκευή 5 Ιουνίου 2026, με γενικά αίθριο σκηνικό στις περισσότερες περιοχές της χώρας και τοπικές βροχές στα ανατολικά.

Κατά τόπους αυξημένες νεφώσεις αναμένονται έως το απόγευμα στα ανατολικά ηπειρωτικά, την Εύβοια, τις Σποράδες και το βόρειο Αιγαίο, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι, ενώ τις πρωινές ώρες είναι πιθανές μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα παραμείνει γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα ορεινά.

Η ορατότητα θα είναι περιορισμένη τις πρωινές ώρες, ενώ σε δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά αναμένονται ομίχλες. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές και βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή, φτάνοντας έως 27 βαθμούς Κελσίου στις περισσότερες περιοχές και έως 30 στα ανατολικά ηπειρωτικά.

Αναλυτική πρόγνωση καιρού ανά περιοχή

Μακεδονία – Θράκη: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες, κυρίως στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τη Χαλκιδική, με τοπικές βροχές ή όμβρους και πιθανές καταιγίδες τις πρωινές ώρες. Στις υπόλοιπες περιοχές αναμένονται λίγες νεφώσεις και τοπικοί όμβροι στα ορεινά. Άνεμοι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, το πρωί βορειοανατολικοί έως 5 μποφόρ. Θερμοκρασία από 16 έως 29 βαθμούς, χαμηλότερη στη δυτική Μακεδονία.

Νησιά Ιονίου – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος: Γενικά αίθριος καιρός. Το μεσημέρι και το απόγευμα αναμένονται νεφώσεις και τοπικοί όμβροι στα ορεινά. Άνεμοι δυτικοί-βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία από 17 έως 28 βαθμούς, χαμηλότερη στην Ήπειρο.

Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος: Λίγες νεφώσεις, κατά τόπους αυξημένες έως το απόγευμα, με τοπικές βροχές ή όμβρους και πιθανές καταιγίδες το πρωί, κυρίως σε Σποράδες και Εύβοια. Άνεμοι βόρειοι 3 με 4 και στα ανατολικά έως 5 μποφόρ, που βαθμιαία θα εξασθενήσουν. Θερμοκρασία έως 30 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες – Κρήτη: Σχεδόν αίθριος καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στις Κυκλάδες και πιθανότητα τοπικών όμβρων. Άνεμοι δυτικοί-νοτιοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ, που σταδιακά θα στραφούν σε βόρειους-βορειοδυτικούς. Θερμοκρασία έως 27 βαθμούς.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα: Στα Δωδεκάνησα γενικά αίθριος καιρός. Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου παροδικά αυξημένες νεφώσεις με πιθανές τοπικές βροχές ή καταιγίδες. Άνεμοι αρχικά νότιοι 3 με 5 μποφόρ, που από το μεσημέρι θα στραφούν σε βόρειους. Θερμοκρασία έως 28 βαθμούς.

Αττική: Γενικά αίθριος καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και πιθανότητα τοπικών όμβρων. Άνεμοι μεταβλητοί ασθενείς, πρόσκαιρα νότιοι 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία 19 έως 29 βαθμούς.

Θεσσαλονίκη: Γενικά αίθριος καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα και πιθανότητα όμβρων στα ορεινά. Άνεμοι μεταβλητοί ασθενείς, πρόσκαιρα νότιοι 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία 18 έως 28 βαθμούς.

Πρόγνωση για το Σαββατοκύριακο και τις επόμενες ημέρες

Σάββατο 6 Ιουνίου 2026: Γενικά αίθριος καιρός, με παροδικές νεφώσεις στα βόρεια και ορεινά ηπειρωτικά, όπου θα εκδηλωθούν όμβροι και πιθανές καταιγίδες. Η ορατότητα θα είναι περιορισμένη το πρωί και το βράδυ. Άνεμοι βορειοδυτικοί 2 με 4, στο Αιγαίο έως 5 μποφόρ. Θερμοκρασία σε μικρή άνοδο, έως 33 βαθμούς στη Θεσσαλία.

Κυριακή 7 Ιουνίου 2026: Αίθριος καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά το απόγευμα και πιθανότητα όμβρων στα ορεινά. Ορατότητα περιορισμένη το πρωί. Άνεμοι βόρειοι-βορειοδυτικοί 3 με 5 και στα πελάγη έως 6 μποφόρ. Θερμοκρασία σε μικρή περαιτέρω άνοδο.

Δευτέρα 8 Ιουνίου 2026: Γενικά αίθριος καιρός, με αραιές νεφώσεις που τοπικά θα πυκνώσουν στα ηπειρωτικά το απόγευμα, προκαλώντας όμβρους ή μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια. Ορατότητα περιορισμένη το πρωί και το βράδυ, κυρίως στα δυτικά. Άνεμοι βόρειοι 4 με 6 και στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

Τρίτη 9 Ιουνίου 2026: Αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις, πιο πυκνές στα ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, όπου ενδέχεται να σημειωθούν τοπικοί όμβροι ή καταιγίδες στα ορεινά. Ορατότητα περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ. Θερμοκρασία στα ίδια επίπεδα.