Τρία απειλητικά email στάλθηκαν στον ΔΗΣΥ με αναφορές σε πιθανή απόπειρα δολοφονίας της Αννίτας Δημητρίου, σύμφωνα με πληροφορίες του philenews.com. Το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό στο κόμμα, αλλά και κινητοποίηση των Αρχών.

Όπως αναφέρθηκε, τα μηνύματα εστάλησαν στα γραφεία του Δημοκρατικού Συναγερμού το απόγευμα της 3ης Ιουνίου. Και τα τρία αφορούσαν απειλές κατά της Προέδρου της Βουλής και προέδρου του κόμματος. Ο Ονούφριος Κουλλάς δήλωσε ότι ενημερώθηκε άμεσα η φρουρά της κ. Δημητρίου, η οποία προχώρησε στις απαιτούμενες ενέργειες και ειδοποίησε την Αστυνομία.

Ο κ. Κουλλάς εξέφρασε την ελπίδα πως το περιεχόμενο των μηνυμάτων δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, τονίζοντας ότι μια τέτοια εγκληματική ενέργεια δεν πρέπει να συμβεί. Παράλληλα, σημείωσε ότι αστυνομικοί μετέβησαν στα γραφεία του κόμματος και παρέλαβαν τα σχετικά στοιχεία για περαιτέρω διερεύνηση.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι αρμόδιες Αρχές εξετάζουν την αξιοπιστία των απειλών και αναμένεται να αποφασίσουν αν θα ληφθούν πρόσθετα μέτρα ασφαλείας. Ο κ. Κουλλάς εξέφρασε έντονο προβληματισμό για το πώς διέρρευσε η υπόθεση στη δημοσιότητα, επισημαίνοντας ότι ελάχιστα και έμπιστα πρόσωπα είχαν γνώση των email.

Αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο η διαρροή να μην προήλθε από το κόμμα, ανέφερε ότι ελπίζει να μην προήλθε από την Αστυνομία, κάτι που – όπως είπε – θα πρέπει να διερευνηθεί. Ερωτηθείς αν έχουν ληφθεί επιπλέον μέτρα προστασίας για την κ. Δημητρίου, απάντησε πως δεν έχει σχετική ενημέρωση, σημειώνοντας ότι ενδέχεται να έχουν γίνει «διακριτικές κινήσεις από τις Αρχές».

Κλείνοντας, υπογράμμισε ότι κάθε απειλή πρέπει να αντιμετωπίζεται με σοβαρότητα και εξέφρασε την ευχή τα συγκεκριμένα email να αποδειχθούν ψευδή, ενώ κάλεσε τις υπηρεσίες να προχωρήσουν στις προβλεπόμενες διαδικασίες διερεύνησης.

Η θέση της Αστυνομίας

Η Αστυνομία ανακοίνωσε ότι αξιολογεί με τη δέουσα σοβαρότητα τις καταγγελλόμενες απειλές εναντίον της κ. Αννίτας Δημητρίου και έχει ήδη ξεκινήσει τη διερεύνηση της υπόθεσης. Παράλληλα, βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τους αρμόδιους λειτουργούς ασφαλείας και λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα που κρίνονται ενδεδειγμένα.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο Αρχηγός Αστυνομίας, Θεμιστός Αρναούτης, είχε τηλεφωνική επικοινωνία με την κ. Δημητρίου, κατά την οποία συζητήθηκαν οι απειλές αλλά και ζητήματα που αφορούν τη διαχείριση των πληροφοριών γύρω από την υπόθεση.

Για σκοπούς προστασίας των ερευνών, δεν δίνονται περισσότερες λεπτομέρειες στο παρόν στάδιο. Η Αστυνομία επαναλαμβάνει ότι κάθε καταγγελία που αφορά απειλές κατά οποιουδήποτε προσώπου εξετάζεται άμεσα και με τη σοβαρότητα που επιβάλλουν οι περιστάσεις.