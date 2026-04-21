Με το γνώριμο, καυστικό του ύφος, ο Αρκάς επανέρχεται με ένα σκίτσο που ισορροπεί ανάμεσα στο χιούμορ και τη φιλοσοφική διάθεση, σχολιάζοντας με τον δικό του τρόπο τη σχέση παρόντος, παρελθόντος και μέλλοντος.

Στο νέο σκίτσο, ένας ηλικιωμένος άνδρας –μία από τις χαρακτηριστικές φιγούρες του δημιουργού– απευθύνεται στον αναγνώστη λέγοντας: «Το παρόν που καταριέστε ήταν το μέλλον που επιλέξατε και θα γίνει το παρελθόν που δυστυχώς θα ξεχάσετε!».

Η φράση αυτή συμπυκνώνει μια διαχρονική αλήθεια: την ανθρώπινη τάση να απαξιώνουμε το παρόν, να εξιδανικεύουμε το παρελθόν και να επενδύουμε υπερβολικές προσδοκίες στο μέλλον. Μέσα από μια απλή, σχεδόν καθημερινή εικόνα, ο Αρκάς επιχειρεί να στρέψει την προσοχή στο «τώρα», υπενθυμίζοντας ότι οι επιλογές του σήμερα είναι αυτές που διαμορφώνουν την αυριανή πραγματικότητα.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο σκιτσογράφος επιλέγει να αφήσει στην άκρη την επικαιρότητα και να στραφεί σε πιο υπαρξιακά ή διαχρονικά ζητήματα. Όπως συμβαίνει συχνά στα έργα του, η δύναμη βρίσκεται στην οικονομία του λόγου και στη λιτή, αλλά αιχμηρή, ατάκα που προκαλεί σκέψη.

Το συγκεκριμένο σκίτσο φαίνεται να αγγίζει ένα ευρύτερο κοινό, καθώς δεν περιορίζεται σε μια συγκεκριμένη συγκυρία, αλλά λειτουργεί ως σχόλιο για τη στάση ζωής. Σε μια εποχή όπου η καθημερινότητα συχνά αντιμετωπίζεται με δυσαρέσκεια, το μήνυμα του Αρκά έρχεται να υπενθυμίσει ότι το παρόν, όσο δύσκολο κι αν φαίνεται, αποτελεί μέρος μιας διαδρομής που αργότερα αποκτά διαφορετική αξία.

Με λίγες λέξεις και ένα γνώριμο σκίτσο, ο Αρκάς καταφέρνει για ακόμη μια φορά να προκαλέσει όχι μόνο χαμόγελο, αλλά και προβληματισμό — κάτι που αποτελεί σταθερό στοιχείο της δουλειάς του εδώ και δεκαετίες.