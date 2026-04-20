Το νέο σκίτσο του Αρκά κινείται στο γνώριμο σατιρικό του ύφος, χτυπώντας αυτή τη φορά τη σύγχρονη εμμονή με τη «τέλεια» διατροφή και τις υπερβολικές απαιτήσεις των καταναλωτών.

Στο σκίτσο, μια γυναίκα ζητά από τον σερβιτόρο «κάτι vegan, με λίγες θερμίδες, χωρίς λακτόζη, χωρίς γλουτένη και με μηδέν λιπαρά», για να λάβει την αποστομωτική απάντηση: «Ένα ποτήρι νερό!». Με μία και μόνο ατάκα, ο Αρκάς αποδομεί την τάση για υπερβολική εξειδίκευση στις διατροφικές επιλογές, αναδεικνύοντας την αντίφαση ανάμεσα στην επιθυμία για απόλαυση και στους αυστηρούς περιορισμούς που συχνά επιβάλλονται.

Το χιούμορ του σκίτσου βασίζεται στην υπερβολή, αλλά και στην αναγνώριση μιας καθημερινής πραγματικότητας: όλο και περισσότεροι άνθρωποι υιοθετούν διατροφικές συνήθειες που, αν και συχνά έχουν βάση (υγεία, δυσανεξίες, τρόπος ζωής), φτάνουν στα άκρα, μετατρέποντας μια απλή επιλογή φαγητού σε… γρίφο.

Ο Αρκάς δεν σχολιάζει απλώς τη διατροφή, αλλά και μια ευρύτερη κοινωνική στάση: την ανάγκη ελέγχου και τελειότητας που διαπερνά πολλές πτυχές της σύγχρονης ζωής. Και το κάνει με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο — με λιτότητα, σαφήνεια και ένα καυστικό punchline.

Για ακόμη μία φορά, το σκίτσο του γίνεται αφορμή για χαμόγελο, αλλά και για σκέψη: μήπως τελικά, στην προσπάθειά μας να τα ελέγξουμε όλα, καταλήγουμε να χάνουμε την ουσία;