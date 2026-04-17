Επίθεση με μαχαίρι σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης 16 Απριλίου στο Μεταξουργείο, όταν άγνωστος άνδρας τραυμάτισε έναν 40χρονο στο πόδι για να του αρπάξει την τσάντα. Στο Αττικό Νοσοκομείο με πολύ σοβαρό τραύμα στο μηρό νοσηλεύεται ένας 40χρονος Αλγερινός, ο οποίος έπεσε θύμα άγριας ληστείας στην πλατεία Βάθη στο Μεταξουργείο. Συγκεκριμένα λίγο μετά τις 10:30 […]