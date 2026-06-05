Η Αλεξάνδρα καταγγέλει τη Χριστιάνα στον εισαγγελέα. Η αρχή του τέλους ξεκινά να γράφεται στη «Γη της ελιάς».

Απόψε στις 22:00, στο MEGA, έρχεται ένα συνταρακτικό επεισόδιο.

Η περίληψη, αναλυτικά:

Η Φρύνη μπαίνει στην ταβέρνα και απειλεί τη Χρυσούλα ότι θα της κάνει μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση. Ο Πότης εξομολογείται στην Άννα όσα κρατούσε μέσα του για καιρό, όμως η αντίδρασή της, τον παγώνει. Μια ανακάλυψη – βόμβα φέρνει την Ασπασία και την Αλεξάνδρα αντιμέτωπες με μια σκοτεινή υποψία που αφορά στον Δημοσθένη και τη Χριστιάνα. Η περίεργη συμπεριφορά τού Παυλή κάνει τη Δάφνη να πιστέψει ότι έχει ερωμένη, η αλήθεια, όμως, είναι πολύ πιο σκοτεινή.

Ο Λεωνίδας γράφει το ψαράδικο στον αδελφό του και κλείνει ένα κεφάλαιο στη ζωή του. Τα αποτελέσματα των εξετάσεων βγαίνουν κι ο Στάθης πηγαίνει στον Στέφανο αποφασισμένος να μάθει τι συμβαίνει με την υγεία του. Τη στιγμή που ο Παυλής βασανίζει τον Ρούσσο, στην αποθήκη μπαίνει ο Μανώλης κι αυτό που βλέπει δεν αφήνει περιθώρια παρεξήγησης. Η Αλεξάνδρα περνά την πόρτα του Εισαγγελέα και καταθέτει επίσημη καταγγελία, κατηγορώντας την κόρη της για εμπλοκή σε κύκλωμα trafficking και ναρκωτικών.

Σκηνοθεσία: Αντρέας Γεωργίου

Σενάριο: Βάνα Δημητρίου

Με τον Γιώργο Παρτσαλάκη

Πρωταγωνιστούν: Πασχάλης Τσαρούχας, Αντωνία Χαραλάμπους, Έλενα Χριστοφή, Βαρβάρα Λάρμου, Ιφιγένεια Τζόλα, Στέφανη Χαραλάμπους, Γιάννης Κρητικός, Αλέξανδρος Μαρτίδης, Λουκία Βασιλείου, Μάριος Μαριόλος, Αντρέας Παπαμιχαλόπουλος, Θεοφίλης Πασχάλης, Μίλτος Χαρόβας, Ειρήνη Τάσσου, Ντένια Ψυλλιά, Βίκυ Διαμαντοπούλου, Ντόρις Κυριακίδου, Ευφροσύνη Κουτσουβέρη, Στεφανία Καλομοίρη, Αλεξάνδρα Ντούνη

Μιχάλης, ο Στέφανος Μιχαήλ

Στον ρόλο της Κούλας, η Χριστιάνα Αρτεμίου

Τζον, ο Απόστολος Γκλέτσος

Συμβολαιογράφος, ο Μάξιμος Μουμούρης

Και οι:

Στέλα Φυρογένη

Βάσια Παναγοπούλου

Μάριος Αθανασίου

Φιλική συμμετοχή, Άντζελα Γκερέκου

Στον ρόλο της Μαργαρίτας, η Λυδία Κονιόρδου

Αλεξάνδρα, η Πέμη Ζούνη

Στέφανος, ο Αντρέας Γεωργίου

Guest star, Μάρω Κοντού

Εκτέλεση Παραγωγής: MAKE IT PRODUCTIONS

Παραγωγή: ALTER EGO MEDIA S.A. – MEGA