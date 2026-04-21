Αλλαγές στη λειτουργία της Γραμμής 2 του Μετρό Αθήνας φέρνουν εργασίες υποδομής, με πέντε κεντρικούς σταθμούς να κλείνουν νωρίτερα από σήμερα (21/4) έως και το τέλος Απριλίου.

Συγκεκριμένα, οι σταθμοί Αττική, Λαρίσης, Μεταξουργείο, Ομόνοια και Σταθμός Πανεπιστήμιο θα κλείνουν στις 21:40, έως την Πέμπτη και από την Κυριακή έως τις 30 Απριλίου λόγω εργασιών αντικατάστασης σιδηροτροχιών και εγκατάστασης νέου δικτύου ίντερνετ 5G, στο πλαίσιο αναβάθμισης της γραμμής 2 του Μετρό.

Κατά τη διάρκεια των έργων, οι συρμοί θα κινούνται μόνο στα τμήματα: Ανθούπολη – Σεπόλια και Σύνταγμα – Ελληνικό. Για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού στο τμήμα Σεπόλια – Σύνταγμα, θα λειτουργεί προσωρινή λεωφορειακή γραμμή (Χ18), ενώ οι τελευταίοι συρμοί πριν το κλείσιμο των σταθμών έχουν ανακοινωθεί από τη ΣΤΑΣΥ.