Φθινοπωρινή παρένθεση προβλέπεται από τα ξημερώματα της Τετάρτης, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Open Κλέαρχο Μαρουσάκη, καθώς ο καιρός αναμένεται να επιδεινωθεί σταδιακά από τα βόρεια προς τα νότια.

Οι ψυχρές αέριες μάζες που θα κινηθούν από τα βόρεια Βαλκάνια προς τη χώρα μας θα προκαλέσουν πιο άστατες καιρικές συνθήκες, αρχικά στη βόρεια Ελλάδα και στη συνέχεια στις υπόλοιπες περιοχές. Το κύμα κακοκαιρίας αναμένεται να φτάσει έως και τα νοτιότερα τμήματα της επικράτειας μέσα στην Παρασκευή, επηρεάζοντας μεγάλο μέρος της χώρας.

Στις επόμενες ώρες προβλέπονται βροχές και καταιγίδες στη βόρεια Ελλάδα. Το κύμα αστάθειας θα κινηθεί σταδιακά νοτιότερα, επηρεάζοντας την κεντρική και δυτική χώρα, ενώ μέχρι την Παρασκευή θα φτάσει και στο νότιο Αιγαίο. Κατά το μεσημέρι και το απόγευμα, τα φαινόμενα (βροχές και καταιγίδες) ενδέχεται να παρουσιάσουν μεγαλύτερη ένταση.

Από τη Θεσσαλία και βορειότερα, ο καιρός θα αποκτήσει φθινοπωρινά χαρακτηριστικά. Οι νεφώσεις που θα εμφανιστούν σε Ήπειρο, Μακεδονία, Θράκη και βόρειο Αιγαίο θα ενισχυθούν, οδηγώντας σε μπόρες και καταιγίδες, με πιθανές χαλαζοπτώσεις και έντονη ηλεκτρική δραστηριότητα.

Στις υπόλοιπες περιοχές θα επικρατήσει πιο ήπιο, ανοιξιάτικο σκηνικό, με λίγες νεφώσεις στα κεντρικά. Οι άνεμοι θα στραφούν σε δυτικούς, φτάνοντας τα 5-6 μποφόρ, ενώ στη θάλασσα Κυθήρων ενδέχεται να αγγίξουν τα 7 μποφόρ. Ο δυτικός άνεμος θα λειτουργήσει ως καταβάτης για την ανατολική ηπειρωτική χώρα, συμβάλλοντας σε υψηλότερες θερμοκρασίες, με το μεσημέρι να αγγίζει τους 27 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική θα επικρατήσουν πολύ καλές καιρικές συνθήκες με ηλιοφάνεια, ενώ πιθανότητα για βροχή υπάρχει κυρίως την Τετάρτη και την Πέμπτη. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 26 βαθμούς Κελσίου, ιδιαίτερα στα ανατολικά και βορειοδυτικά τμήματα του νομού.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται βροχές και μπόρες από το μεσημέρι προς το απόγευμα. Ο βαρδάρης θα ενισχυθεί τη νύχτα, ενώ η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 22-23 βαθμούς Κελσίου, καθώς οι άστατες συνθήκες θα περιορίσουν την άνοδο του υδραργύρου.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Την Τετάρτη αναμένεται κάθοδος πιο ψυχρών αερίων μαζών από τα βόρεια Βαλκάνια. Από την Πελοπόννησο και βορειότερα, οι βροχές και οι καταιγίδες θα είναι έντονες, κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Την Πέμπτη, το κύμα βροχών και καταιγίδων θα κινηθεί νοτιότερα, επηρεάζοντας το κεντρικό, ανατολικό και νότιο Αιγαίο.

Την Παρασκευή ο καιρός θα αρχίσει να βελτιώνεται από τα βόρεια προς τα νότια. Ωστόσο, μια δευτερεύουσα διαταραχή στα νότια θαλάσσια τμήματα ενδέχεται να προκαλέσει νέο κύμα αστάθειας στο νότιο και νοτιοανατολικό Αιγαίο, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές θα επικρατήσει βελτιωμένος καιρός.

Από την Πέμπτη και κυρίως την Παρασκευή αναμένεται πτώση της θερμοκρασίας, από τους 26 στους 18-22 βαθμούς Κελσίου.

Το Σάββατο η θερμοκρασία θα αρχίσει να ανεβαίνει εκ νέου, ο άστατος καιρός θα περιοριστεί και ο ανοιξιάτικος καιρός θα επανέλθει στα περισσότερα διαμερίσματα της χώρας.

Η φθινοπωρινή παρένθεση θα διαρκέσει έως το Σάββατο, οπότε και τα φαινόμενα θα περιοριστούν στο ανατολικό Αιγαίο, με τον καιρό να θυμίζει ξανά άνοιξη από τα βόρεια προς τα νότια.