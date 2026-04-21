Κρίσιμες θεωρούνται οι επόμενες ημέρες για την πορεία της υγείας της 13χρονης μαθήτριας που έπεσε από το μπαλκόνι σχολείου στο Χαϊδάρι, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά.

Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας στο 7ο Γυμνάσιο Χαϊδαρίου. Η μαθήτρια φέρεται να ανέβηκε τη σκάλα, να γλίστρησε προς τα πίσω και, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, να έπεσε στο κενό.

Η 13χρονη νοσηλεύεται διασωληνωμένη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου Παίδων. Οι γιατροί επισημαίνουν ότι τα επόμενα 24ωρα θα είναι καθοριστικά για την εξέλιξη της κατάστασής της.

Πολύωρο χειρουργείο και μάχη για τη ζωή

Χθες, η μαθήτρια υποβλήθηκε σε πολύωρο χειρουργείο για την αντιμετώπιση του διάχυτου εγκεφαλικού οιδήματος που προκλήθηκε από την πτώση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι γιατροί ανέφεραν ότι το κορίτσι σώθηκε «από θαύμα», καθώς είχε χάσει μεγάλη ποσότητα αίματος. Καθοριστική θεωρείται η άμεση διακομιδή της στο νοσοκομείο «Αττικόν» και η διασωλήνωσή της εκεί.

«Το παιδί φέρει αιμοθώρακα, έχει κάταγμα βάσης κρανίου και κάταγμα στην αριστερή λεκάνη. Αυτή τη στιγμή χειρουργείται για τον αιμοθώρακα. Είναι επείγουσα κατάσταση, υπάρχει αισιοδοξία ότι θα τα καταφέρει», είπε ο πρόεδρος ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος.

Οι μαθητές του σχολείου παραμένουν σε κατάσταση σοκ μετά το ατύχημα. Αναμένεται να επισκεφθεί το σχολείο ψυχολόγος για να στηρίξει την κοινότητα των μαθητών.

Μαρτυρία καθηγήτριας για το ατύχημα

Καθηγήτρια του σχολείου μιλώντας στο Mega και το Live News περιέγραψε πως όλα συνέβησαν μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα. Το κορίτσι είχε ανέβει στη σκάλα, γλίστρησε προς τα πίσω και έπεσε στο κενό.

«Είναι η πρώτη φορά που γίνεται τέτοιο ατύχημα. Το κορίτσι μιλούσε με κάποια παιδιά εκείνη τη στιγμή, ενώ νωρίτερα είχαμε πει σε έναν άλλο μαθητή να μην κάθεται εκεί και έφυγε. Δεν πρόλαβε κάποιος να της πει να φύγει και σε κλάσματα δευτερολέπτων γλίστρησε προς τα πίσω. Ακούστηκαν φωνές από τους μαθητές και βγήκαμε έξω να δούμε τι έγινε» τόνισε.