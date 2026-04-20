Σε σοβαρή κατάσταση μεταφέρθηκε στο «Παίδων» Αγία Σοφία ένα κορίτσι 13 χρόνων το οποίο έπεσε από τον 1ο όροφο του σχολείου της στο Χαϊδάρι. Η ανήλικη φέρει δύο κατάγματα στο κρανίο και ένα στη λεκάνη και υποβάλλεται σε χειρουργική επέμβαση.

Η ανακοίνωση:

Νωρίτερα σήμερα προσεκομίσθη από το ΑΤΤΙΚΟ Νοσοκομείο με ΕΚΑΒ στα ΤΕΠ του Γ.Ν.Π.Α. «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ», κορίτσι 13 ετών, διασωληνωμένο, μετά από αναφερόμενη πτώση από τον πρώτο όροφο του σχολείου του.

Στο ΤΕΠ του νοσοκομείου εκτιμήθηκε από Παιδιάτρους, Νευροχειρουργούς και Εντατικολόγους και μεταφέρθηκε επειγόντως στο χειρουργείο με διάχυτο εγκεφαλικό οίδημα.

Σύμφωνα με μαρτυρία μαθητών, το κορίτσι ήταν καθιστό στην κουπαστή από τα κάγκελα του μπαλκονιού και πιθανότατα έπεσε κατά λάθος.

Τη μαθήτρια επισκέφθηκε η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, ενώ το υπουργείο διεξάγει τη δίκη του έρευνα για το συμβάν.

Ταυτόχρονα, τους μαθητές θα υποστηρίξουν ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί του Δήμου και του υπουργείου Παιδείας.

Ανακοίνωση από τον δήμο Χαϊδαρίου

«Σήμερα το πρωί, στο 7ο Γυμνάσιο του Δήμου μας, έλαβε χώρα ένα τραγικό συμβάν, κατά το οποίο τραυματίστηκε σοβαρά μία μαθήτρια του σχολείου. Η μαθήτρια μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο «Αττικόν» και στη συνέχεια διακομίσθηκε στο Νοσοκομείο “Παίδων Αγία Σοφία”», επισημαίνεται στην ανακοίνωση.

«Απ’ την πρώτη στιγμή, ο Δήμος και οι Κοινωνικές του Υπηρεσίες προσέφεραν κάθε βοήθεια και στήριξη στους μαθητές και καθηγητές του σχολείου, και θα συνεχίσει να είναι δίπλα τους σε ό,τι χρειαστεί. Η ευχή και η ελπίδα όλων μας είναι η μικρή μαθήτρια να βγει νικήτρια στη μάχη που δίνει για τη ζωή της», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Τι λέει η μητέρα της

Η ανήλικη υποβάλλεται σε χειρουργική επέμβαση, με τη μητέρα της να σημειώνει στο MEGA πως: «Ήμουν σούπερ μάρκετ. Με ειδοποίησαν από το σχολείο ότι έπεσε, δεν ήξερα τίποτα. Δεν ξέρουμε κάτι ακόμη, αυτήν την ώρα χειρουργείται, περιμένουμε να δούμε τι θα πουν οι γιατροί».

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ανήλικη φέρει δύο κατάγματα στο κρανίο και ένα στη λεκάνη, με τους γιατρούς να σημειώνουν πως δεν κινδυνεύει η ζωή της.

Καθηγήτρια του σχολείου, που έσπευσε στο σημείο όταν ενημερώθηκε από μαθητές, τονίζει:

«Είναι η πρώτη φορά που γίνεται τέτοιο ατύχημα. Το κορίτσι μιλούσε με κάποια παιδιά εκείνη την στιγμή ενώ νωρίτερα είχαμε πει σε έναν άλλον μαθητή να μην κάθεται εκεί και έφυγε. Δεν πρόλαβε κάποιος να της πει να φύγει και σε κλάσματα δευτερολέπτων γλίστρησε προς τα πίσω. Ακούστηκαν φωνές από τους μαθητές και βγήκαμε έξω να δούμε τι έγινε, κάποια παιδιά έτρεξαν στο γραφείο και μας είπαν ότι η μαθήτρια έπεσε από τα κάγκελα. Δεν μιλούσε, προσπαθούσαμε να της μιλήσουμε αλλά δεν ανταποκρινόταν. Στο συγκεκριμένο σημείο κάθε μέρα κάθονται αρκετά παιδιά. Σε όλους γίνονταν συστάσεις να μην κάθονται στα κάγκελα», περιγράφει καθηγήτρια του σχολείου.