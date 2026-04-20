Συγκλονισμένη είναι η τοπική κοινωνία στο Χαϊδάρι, καθώς μια 13χρονη μαθήτρια δίνει μάχη για τη ζωή της μετά την πτώση της από τον πρώτο όροφο του γυμνασίου της. Νωρίτερα, ολοκληρώθηκε το δυσκολο χειρουργείο στο οποίο υπεβλήθη η μαθήτρια. Οι γιατροί χαρακτηρίζουν την κατάστασή της εξαιρετικά κρίσιμη.

Η ανήλικη μεταφέρθηκε αρχικά στο Αττικό Νοσοκομείο και στη συνέχεια διακομίστηκε διασωληνωμένη στο Παίδων «Αγία Σοφία». Εκεί υποβλήθηκε σε πολύωρη και εξαιρετικά δύσκολη χειρουργική επέμβαση, διάρκειας περίπου τεσσάρων ωρών.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η 13χρονη φέρει σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, αιμοθώρακα και κατάγματα στη λεκάνη. Οι γιατροί δίνουν πραγματική μάχη, καθώς –όπως αναφέρουν– το παιδί παρουσίασε επανειλημμένες ανακοπές κατά τη διάρκεια του χειρουργείου, με τους ίδιους να κάνουν λόγο για «θαύμα» που κατάφεραν να την επαναφέρουν.

Όπως μετέδωσε το δελτίο ειδήσεων του Star, η 13χρονη έφυγε από τη ζωή τέσσερις έως πέντε φορές μέσα στο χειρουργείο, με τους γιατρούς να την επαναφέρουν ύστερα από υπεράνθρωπες προσπάθειες.

Μετά την ολοκλήρωση της επέμβασης, η μαθήτρια μεταφέρθηκε στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, όπου παρακολουθείται στενά. Το αιμάτωμα στο κεφάλι της αποτελεί το κύριο σημείο ανησυχίας για τους θεράποντες ιατρούς, ενώ τα επόμενα 24ωρα θεωρούνται κρίσιμα για την πορεία της υγείας της.

Πώς συνέβη το τραγικό περιστατικό

Το ατύχημα συνέβη κατά τη διάρκεια του διαλείμματος, όταν –υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες– η 13χρονη βρέθηκε στο κενό από ύψος περίπου τεσσάρων μέτρων, την ώρα που οι μαθητές επέστρεφαν στις τάξεις τους.

Μάρτυρες αναφέρουν ότι το κορίτσι καθόταν στην κουπαστή των κάγκελων του μπαλκονιού, χωρίς να έχει διευκρινιστεί ακόμη πώς ακριβώς προκλήθηκε η πτώση.

Η κινητοποίηση ήταν άμεση. Η σχολική νοσηλεύτρια έσπευσε στο σημείο και λίγα λεπτά αργότερα έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για τη διακομιδή της μαθήτριας στο νοσοκομείο.

Η συγκλονιστική μαρτυρία της μητέρας

Η μητέρα της 13χρονης περιέγραψε τις δραματικές στιγμές που έζησε όταν ενημερώθηκε για το συμβάν. «Ήμουν σε δουλειά έξω και με πήραν τηλέφωνο από το σχολείο ότι το παιδί έπεσε από το μπαλκόνι… Έτρεξα πανικόβλητη. Δεν μπορούσε να μου πει κανείς τι ακριβώς είχε συμβεί», λέει η μητέρα της 13χρονης.

Σε εξέλιξη η έρευνα των αρχών

Οι αρχές εξετάζουν όλες τις παραμέτρους του περιστατικού, προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το σοβαρό ατύχημα.

Η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη τόνισε ότι προτεραιότητα αποτελεί η υγεία του παιδιού, επισημαίνοντας πως η διερεύνηση του γεγονότος έχει ήδη ξεκινήσει και θα γίνει σε βάθος.

Το τραγικό συμβάν έχει προκαλέσει σοκ στην τοπική κοινωνία, ενώ παραμένουν αναπάντητα ερωτήματα για το πώς ένα τέτοιο ατύχημα μπόρεσε να συμβεί μέσα σε σχολικό χώρο.