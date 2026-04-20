Το απόγευμα της Δευτέρας ολοκληρώθηκε το χειρουργείο της 13χρονης, που έπεσε από τον 1ο όροφο σχολείου στο Χαϊδάρι. Οι γιατροί στο νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία έδωσαν μάχη για πάνω από τέσσερις ώρες, καθώς ο τραυματισμός στο κεφάλι ήταν ιδιαίτερα σοβαρός.

Η κατάσταση της υγείας της παραμένει κρίσιμη, με τα επόμενα 24ωρα να θεωρούνται καθοριστικά.

Η δήλωση του Μιχάλης Γιαννακού, προέδρου της ΠΟΕΔΗΝ στο newsit

Μόλις ολοκληρώθηκε το χειρουργείο. Το δεκατριάχρονο κοριτσάκι είναι θαύμα που ζει και πρέπει να δώσουμε πολλά συγχαρητήρια στην ιατρική ομάδα που το χειρούργησε το παιδί, σε τόσο κρίσιμη, σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση που είναι.

Έκανε ανακοπές στο χειρουργείο, το επανέφεραν. Χειρουργήθηκε. Του έκαναν κρανιεκτομή, αντιμετώπισαν τις κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Το κάταγμα που είχε στη βάση του κρανίου και τις κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Αντιμετώπισαν και τον αιμοθώρακα χειρουργικά.

Αλλά το παιδί όμως, όπως αντιλαμβάνεστε, είχε πολύ σοβαρά τραύματα στον εγκέφαλο. Είναι σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση και νοσηλεύεται διασωληνωμένο στη ΜΕΘ. Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση.

Είναι λεπτό με το λεπτό η κατάσταση, όπως σας είπα. Έκανε ανακοπές στο χειρουργείο. Πάμε λεπτό-λεπτό, πάμε ώρα-ώρα εδώ πέρα.

Ζει από θαύμα, σε κάθε περίπτωση. ΑΞΙΖΟΥΝ πολλά συγχαρητήρια στην χειρουργική ομάδα που υπό δύσκολες συνθήκες έκαναν το χειρουργείο.

Αυτό που θέλω να προσθέσω είναι ότι θα πρέπει να υπάρξει εισαγγελική έρευνα, να διερευνηθούν τα αίτια που συνέβη αυτό το τραγικό συμβάν στο παιδί.

Και αυτό που έχουμε να προτείνουμε είναι ότι θα πρέπει οι γονείς, οι καθηγητές και οι δάσκαλοι να μιλούν περισσότερο στα παιδιά. Να είναι πιο κοντά στα παιδιά και να μιλούν περισσότερο.

Με εγκεφαλικό οίδημα η 13χρονη που έπεσε από μπαλκόνι σχολείου – Tι λέει καθηγήτρια

Καθηγήτρια του σχολείου, που έσπευσε στο σημείο όταν ενημερώθηκε από μαθητές, τονίζει:

«Είναι η πρώτη φορά που γίνεται τέτοιο ατύχημα. Το κορίτσι μιλούσε με κάποια παιδιά εκείνη την στιγμή ενώ νωρίτερα είχαμε πει σε έναν άλλον μαθητή να μην κάθεται εκεί και έφυγε. Δεν πρόλαβε κάποιος να της πει να φύγει και σε κλάσματα δευτερολέπτων γλίστρησε προς τα πίσω. Ακούστηκαν φωνές από τους μαθητές και βγήκαμε έξω να δούμε τι έγινε, κάποια παιδιά έτρεξαν στο γραφείο και μας είπαν ότι η μαθήτρια έπεσε από τα κάγκελα. Δεν μιλούσε, προσπαθούσαμε να της μιλήσουμε αλλά δεν ανταποκρινόταν. Στο συγκεκριμένο σημείο κάθε μέρα κάθονται αρκετά παιδιά. Σε όλους γίνονταν συστάσεις να μην κάθονται στα κάγκελα», περιγράφει καθηγήτρια του σχολείου.