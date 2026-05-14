Ο ΠΑΟΚ δεν κατάφερε να αξιοποιήσει την έδρα του στην Τούμπα και με το 1-1 απέναντι στην ΑΕΚ έχασε σημαντικό έδαφος στη μάχη για τη δεύτερη θέση της Super League. Η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου παρουσίασε ξανά αρκετές μεταπτώσεις στην απόδοσή της, βρέθηκε πίσω στο σκορ από το γκολ του Γιόβιτς στο 73ο λεπτό, όμως ο Μύθου στο 88′ έδωσε τουλάχιστον τον βαθμό της ισοπαλίας στους Ασπρόμαυρους.

Το αποτέλεσμα αυτό, σε συνδυασμό με τη νίκη του Ολυμπιακού επί του Παναθηναϊκού, άφησε τον ΠΑΟΚ δύο βαθμούς πίσω από τους Πειραιώτες στη βαθμολογία. Πλέον, για να τερματίσει στη δεύτερη θέση, χρειάζεται νίκη απέναντι στον Παναθηναϊκό την τελευταία αγωνιστική και ταυτόχρονα απώλεια βαθμών του Ολυμπιακού απέναντι στην ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου παρέταξε την ομάδα του σε σχηματισμό 4-2-3-1, χρησιμοποιώντας όλα τα βασικά διαθέσιμα στελέχη. Κάτω από τα δοκάρια βρέθηκε ο Παβλένκα, με τους Κένι, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδη και Μπάμπα στην άμυνα. Στον άξονα αγωνίστηκαν οι Μεϊτέ και Οζντόεφ, μπροστά τους ο Κωνσταντέλιας, ενώ οι Ζίβκοβιτς και Τάισον κινήθηκαν στα άκρα, με τον Γερεμέγεφ στην κορυφή της επίθεσης. Η ΑΕΚ του Μάρκο Νίκολιτς ξεκίνησε με τον Μπρινιόλι στην εστία, τους Βίντα και Φιλίπε Ρέλβας στο κέντρο της άμυνας, τους Ρότα και Πενράις στα άκρα και τους Μαρίν – Πινέδα στον άξονα. Στις πτέρυγες βρέθηκαν οι Κοϊτά και Ζοάο Μάριο, ενώ το επιθετικό δίδυμο αποτελούσαν οι Ζίνι και Βάργκα.

Το πρώτο ημίχρονο κύλησε σε χαμηλό τέμπο, με τις δύο ομάδες να δίνουν έμφαση στην αμυντική ισορροπία. Η πρώτη μεγάλη στιγμή ανήκε στον ΠΑΟΚ, όταν στο 14′ ο Γερεμέγεφ βρέθηκε αμαρκάριστος μέσα στην περιοχή, όμως ο Μπρινιόλι αντέδρασε σωστά στο πλασέ του. Τέσσερα λεπτά αργότερα, ο Παβλένκα απέκρουσε εντυπωσιακά την κεφαλιά του Βάργκα.

Η ΑΕΚ έδειχνε πιο επικίνδυνη όταν έβρισκε χώρους, με τον Ζίνι να απειλεί στο 27′ και τον Ζοάο Μάριο ένα λεπτό αργότερα να δοκιμάζει το πόδι του, αναγκάζοντας τον Παβλένκα να διώξει σε κόρνερ. Από την άλλη πλευρά, ο ΠΑΟΚ απάντησε με κεφαλιά του Γερεμέγεφ στο 33′, η οποία πέρασε άουτ. Στα τελευταία λεπτά του πρώτου μέρους οι γηπεδούχοι έγιναν πιο δραστήριοι επιθετικά. Ο Κωνσταντέλιας απείλησε στο 44′ με σουτ που κατέληξε κόρνερ, ενώ στο 45′ ο Μεϊτέ δεν βρήκε στόχο με κεφαλιά, με το 0-0 να παραμένει μέχρι την ανάπαυλα.

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με δύο αναγκαστικές αλλαγές, καθώς ο Σάντσες πέρασε στη θέση του Κένι για τον ΠΑΟΚ και ο Λιούμπισιτς αντικατέστησε τον Βάργκα για την ΑΕΚ. Ο Δικέφαλος μπήκε πιο δυναμικά και προσπάθησε να επιβάλει τον ρυθμό του.

Ο Κωνσταντέλιας απείλησε στο 51′, ο Τάισον δεν τελείωσε σωστά τη φάση στο 53′, ενώ στο 56′ οι Ζίβκοβιτς και Γερεμέγεφ δεν κατάφεραν να αξιοποιήσουν διπλή μεγάλη ευκαιρία. Η ΑΕΚ συνέχισε να ψάχνει χτυπήματα στην αντεπίθεση και στο 60′ άγγιξε το γκολ με το δοκάρι του Ζίνι. Δύο λεπτά αργότερα, ο Παβλένκα απομάκρυνε δύσκολα το σουτ του Ζοάο Μάριο.

Το παιχνίδι απέκτησε άγριο ρυθμό στο τελευταίο κομμάτι, με τον ΠΑΟΚ να ρισκάρει όλο και περισσότερο. Η ΑΕΚ εκμεταλλεύτηκε τους χώρους και στο 73′ άνοιξε το σκορ, όταν ο Κουτέσα έδωσε την ασίστ και ο Γιόβιτς με δυνατό τελείωμα έκανε το 0-1.

Ο ΠΑΟΚ συνέχισε να πιέζει και στο 85′ ο Γιακουμάκης πέρασε στον αγωνιστικό χώρο αντί του Κωνσταντέλια, αλλάζοντας το σύστημα σε 4-4-2. Η επιμονή των γηπεδούχων απέδωσε καρπούς στο 88′, όταν ύστερα από εκτέλεση κόρνερ του Ζίβκοβιτς, ο Μύθου νίκησε τους πάντες στον αέρα και με κεφαλιά έγραψε το 1-1.

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Παβλένκα, Κένι (46′ λ.τρ. Σάντσεζ), Μπάμπα, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Οζντόεφ, Μεϊτέ (74′ Μπιάνκο), Ζίφκοβιτς, Τάισον (82′ Πέλκας), Κωνσταντέλιας (85′ Γιακουμάκης), Γερεμέγεφ (74′ Μύθου).

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Μπρινιόλι, Ρότα, Πενράις, Βίντα, Ρέλβας, Μαρίν, Πινέδα, Κοϊτά (63′ Γιόβιτς), Ζοάο Μάριο (71′ Κουτέσα), Ζίνι (83′ Μάνταλος), Βάργκα (46′ Λιούμπισιτς).