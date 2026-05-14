Ο αντιπρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Κώστας Καραπαπάς, με αναρτήσεις του στα social media έκανε το δικό του… ιδιαίτερο σχόλιο για τον αποκλεισμό του Παναθηναϊκού από το Final Four της EuroLeague, που θα γίνει στην Αθήνα (22-24/5).

Οι Πράσινοι τελικά δεν θα είναι στη μεγάλη γιορτή του ευρωπαϊκού μπάσκετ, με τον αντιπρόεδρο της ΠΑΕ Ολυμπιακός να ποστάρει το μήνυμα «Τι; Δεν θα έρθετε;», αλλά και μία χιουμοριστική εικόνα φτιαγμένη με ΑΙ, που απεικονίζει την θύρα των οργανωμένων του Παναθηναϊκού με πανό που γράφει: «Πωλούνται εισιτήρια Final Four».