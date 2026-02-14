Ένας 30χρονος οδηγός ταυτοποιήθηκε από αστυνομικούς της Ειδικής Ομάδας Ανάλυσης Πληροφοριών και Κοινωνικών Δικτύων της Ο.Ε.Π.Τ.Α. της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής, καθώς εμφανιζόταν σε βίντεο σε δημοφιλές μέσο κοινωνικής δικτύωσης να συμμετέχει σε αυτοσχέδιους αγώνες δρόμου με υπερβολική ταχύτητα. Το όχημά του εντοπίστηκε τελικά στην περιοχή του Ωρωπού και κατασχέθηκε από τις Αρχές, στο πλαίσιο της έρευνας για την επικίνδυνη οδηγική του συμπεριφορά.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ:

Η έρευνα των αστυνομικών της Ειδικής Ομάδας Ανάλυσης Πληροφοριών και Κοινωνικών Δικτύων της Ο.Ε.Π.Τ.Α. στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προκειμένου να διακριβώσουν παραβατικές οδηγικές συμπεριφορές, οι οποίες στη συνέχεια αναρτώνται σε αυτά, αποκάλυψε βίντεο σε δημοφιλή πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης.

Στα βίντεο εμφανιζόταν οδηγός αυτοκινήτου ο οποίος συμμετέχοντας σε αυτοσχέδιους αγώνες, ανέπτυσσε υπερβολική ταχύτητα κινούμενος σε αντίθετη λωρίδα κυκλοφορίας και παραβιάζοντας διπλή διαχωριστική γραμμή σε οδικούς άξονες της Αττικής, με αποτέλεσμα την πρόκληση κινδύνου για τους λοιπούς χρήστες της οδού.

Άμεσα ανωτέρω αστυνομικοί διερεύνησαν το συγκεκριμένο δημοσιοποιημένο υλικό και ταυτοποίησαν 30χρονο ως τον οδηγό του αυτοκινήτου, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για προτροπή σε τέλεση αδικήματος και επικίνδυνη οδήγηση κατ’ εξακολούθηση.

Ακόμα, εντοπίστηκε και κατασχέθηκε το επίμαχο αυτοκίνητο στην περιοχή του Ωρωπού. Η δικογραφία υποβλήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.