Προβληματισμό προκαλεί ένα βίντεο, που καταγράφει ένα αυτοκίνητο McLaren να κινείται στην Αττική Οδό με μεγάλη ταχύτητα. Ο οδηγός και ο συνοδηγός του αυτοκινήτου καταγράφουν το περιστατικό σε βίντεο, το οποίο δημοσίευσαν στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης.

Σύμφωνα με το ΟΡΕΝ και την εκπομπή «10 Παντού», που πρόβαλλαν το εν λόγω βίντεο, το αυτοκίνητο κινείτο με 250 χιλιόμετρα την ώρα.

Κάποια στιγμή, τους σταματάνε από την Τροχαία για έλεγχο και ο οδηγός βγαίνει από το όχημα. Ωστόσο, τα όσα ακολούθησαν προκαλούν μεγάλη αίσθηση. Στο βίντεο, που μεταδόθηκε ακούγεται ένας αστυνομικός να λέει στον οδηγό «Πάτα το!» κι εκείνος ξαναμπαίνει στο αυτοκίνητο και πατάει πάλι γκάζι.