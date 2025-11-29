O Στέφανος Τσιτσιπάς βρέθηκε στο επίκεντρο μετά την αποκάλυψη ότι το αυτοκίνητό του καταγράφηκε από τις κάμερες της Αττικής Οδού να κινείται με ταχύτητα 210 χιλιομέτρων την ώρα, τον περασμένο Σεπτέμβριο.

Για την παράβαση επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους 2.000 ευρώ, ενώ ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας καλείται να παραδώσει το δίπλωμα οδήγησής του για έναν χρόνο. Τις προηγούμενες ημέρες, ο δικηγόρος του είχε δηλώσει στα μέσα ενημέρωσης ότι «το αυτοκίνητο εκείνη την ημέρα οδηγούσε άλλος».

Ωστόσο, σύμφωνα με ρεπορτάζ της εκπομπής «Weekend Live», την ευθύνη για το περιστατικό στην Αττική Οδό ανέλαβε ο πατέρας του αθλητή, Απόστολος Τσιτσιπάς.

Όπως μεταδόθηκε, ο Απόστολος Τσιτσιπάς παρουσιάστηκε στις 26 Νοεμβρίου στην Τροχαία Αττικής, προσκομίζοντας την απόδειξη πληρωμής του προστίμου και δηλώνοντας ότι εκείνος ήταν ο οδηγός του οχήματος. Παράλληλα, παρέδωσε το δικό του δίπλωμα οδήγησης.

Ωστόσο, σύμφωνα με τις αρχές, είχε ήδη παρέλθει το χρονικό περιθώριο των επτά ημερών για την υποβολή ένστασης. Έτσι, ο διοικητής της Τροχαίας ενημέρωσε ότι ο ίδιος ο Στέφανος Τσιτσιπάς οφείλει να παρουσιαστεί και να παραδώσει το δίπλωμά του για διάστημα ενός έτους.