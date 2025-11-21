Ο Στέφανος Τσιτσιπάς, σε ρόλο πιλότου της Formula1, κατάφερε να “τρελάνει” τις κάμερες της Αττικής Οδού, αγγίζοντας την υπερβολική ταχύτητα των 210 χλμ/ώρα στην Αττική Οδό με ένα σπορ, ηλεκτρικό SUV! Η παράβαση πιστοποιήθηκε αυτόματα και η κλήση εστάλη ψηφιακά μέσω της πλατφόρμας gov.gr. Ο διάσημος τενίστας, παρόλο που αρνείται ότι οδηγούσε αυτός το αυτοκίνητο του, όποιος και αν ήταν κατάφερε να αγγίξει στο κοντέρ τα 213 χλμ/ώρα, με ένα πολυτελές ηλεκτρικό SUV, μια Lotus Eletre.

Η Eletre έχει εξωπραγματικές επιταχύνσεις και επιδόσεις που παραπέμπουν σε super car! Διαθέτει για την αποθήκευση στην ενέργειας της μια μπαταρία 112 kWh , που τροφοδοτεί δύο πανίσχυρους ηλεκτροκινητήρες, που την κάνουν αυτόματα τετρακίνηση. Το σπορ επιδόσεων SUV αγγίζει σε ισχύ τους 603 ίππους και η ροπή του αγγίζει τα 710 Nm. Επιταχύνει από τα 0 στα 100 χλμ./ώρα σε 4,5 δευτερόλεπτα, με την τελική ταχύτητα να περιορίζεται στα 258 χλμ./ώρα.

Για τους πιο άτακτους υπάρχει και η έκδοση «R», με 905 ίππους και 985 Nm ροπής, που πιάνει σε τελική ταχύτητα τα 265 χλμ./ώρα. Η Eletre, στη βασική της έκδοση, κοστολογείται από 95.990 ευρώ στη Βρετανική αγορά ενώ η πιο πλούσια έκδοση, η Eletre S, αγγίζει περίπου τα 120.990 ευρώ για την ευρωπαϊκή αγορά.

Ο Έλληνας τενίστας, στο Μονακό έχει έναν άλλο τετράτροχο δαίμονα, μία Aston Martin V12 Speedster, ένα συλλεκτικό αυτοκίνητο που κατασκευάστηκε μόλις σε 88 μονάδες. Κινείται από έναν θηριώδη V12 βενζινοκινητήρα που αποδίδει 700 ίππους και εξασφαλίζει επιτάχυνση 0-100 km/h σε 3,5 δευτερόλεπτα, μαζί με τελική ταχύτητα στα 300 km/h.

Κοστίζει περίπου 1 εκατομμύριο ευρώ.

