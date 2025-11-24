Ο Στέφανος Τσιτσιπάς βρέθηκε αντιμέτωπος με ερωτήσεις για την προσωπική του ζωή, ενώ μιλούσε για τον χρόνο που αφιερώνει στον εαυτό του και τη «αποτοξίνωση» από τα social media, περιορίζοντας τη δραστηριότητά του μόνο στο φωτογραφικό του προφίλ, που αποτελεί και χόμπι του.

Όταν ρωτήθηκε για το αν έχει συνοδοιπόρο, απάντησε: «Όποιος θέλει ακολουθεί, απολαμβάνω τη δική μου παρέα κι όπου πάει».

Ωστόσο, οι ερωτήσεις συνέχισαν και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν άντεξε να βλέπει τον Έλληνα τενίστα να δέχεται σχόλια για την προσωπική του ζωή. Μέσω των social media, έγραψε φανερά εκνευρισμένος: «Τι ηλιθιότητες είναι αυτές; Αφήστε το παιδί ήσυχο!»