Οι έξυπνες κάμερες που υπάρχουν στην Αττική Οδό, δεν κάνουν διακρίσεις και έτσι ο Στέφανος Τσιτσιπάς που έτρεχε με υπερβολική ταχύτητα, έλαβε μέσω του gov.gr την κλήση για την παράβασή του.

Ο Έλληνας τενίστας, καταγράφηκε από κάμερες στην Αττική Οδό να τρέχει με 210 χιλιόμετρα, οδηγώντας ένα πολυτελές αυτοκίνητο και έτσι έγινε ένας από τους πρώτους που καλούνται να πληρώσουν με τον νέο αυτό τρόπο το πρόστιμο των 2000 ευρώ, αλλά και να στερηθεί το δίπλωμά του για έναν χρόνο.

Όπως μετέδωσε το MEGA, σύμφωνα με πληροφορίες, σήμερα ο Στέφανος Τσιτσιπάς πλήρωσε το πρόστιμο και παρέδωσε το δίπλωμά του, παρ΄ ότι δεν οδηγούσε ο ίδιος, όπως ισχυρίζεται μέσω του δικηγόρου του.

Σύμφωνα με τον Βασίλη Λαμπρόπουλο, αστυνομικό συντάκτη των εφημερίδων «ΤΟ ΒΗΜΑ» και «ΤΑ ΝΕΑ», ο Στέφανος Τσιτσιπάς είχε χρονικό περιθώριο επτά ημερών ώστε να ενημερώσει την αστυνομία για το ποιος οδηγούσε, ωστόσο δεν το έκανε.

Επίσης, ο αστυνομικός συντάκτης είπε πως από τις 10 Νοεμβρίου έχουν σταλεί 350 κλήσεις για αυξημένη ταχύτητα στην Αττική Οδό. Οι περισσότεροι ισχυρίζονται πως δεν οδηγούσαν οι ίδιοι ενώ σύμφωνα με τις Αρχές, πολύ συχνά επιρρίπτουν την ευθύνη στους ηλικιωμένους γονείς, λέγοντας πως οδηγούσαν εκείνοι.