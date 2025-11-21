Η μητέρα του Στέφανου Τσιτσιπά, Γιουλία Σαλνίκοβα, μίλησε για το πρόσφατο περιστατικό με την κλήση που καταγράφηκε μέσω του νέου συστήματος «έξυπνων καμερών» στην Αττική Οδό, το οποίο στέλνει πλέον τα πρόστιμα απευθείας μέσω του gov.gr. Το όχημα που συνδέθηκε με τον 27χρονο τενίστα φέρεται να κινήθηκε με 210 χλμ/ώρα, με το πρόστιμο να ανέρχεται στα 2.000 ευρώ.

Η κ. Σαλνίκοβα διευκρίνισε πως ο Στέφανος δεν βρισκόταν στο αυτοκίνητο κατά το συμβάν, καθώς εκείνη την περίοδο ήταν για διακοπές στην Αφρική, προετοιμάζοντας την επόμενη αγωνιστική περίοδο. «Μάλλον οδηγούσε άλλος. Ο Στέφανος είναι μακριά τώρα και δεν γνωρίζει καν τον θόρυβο που προκλήθηκε στην Ελλάδα», τόνισε.

Παράλληλα, η μητέρα του αναφέρθηκε στις προτιμήσεις του γιου της στα αυτοκίνητα, σημειώνοντας ότι του αρέσουν τα Aston Martin και τα ηλεκτρικά Tesla, ενώ πρόσφατα έκανε δώρο από ένα στους γονείς του. Ο Στέφανος αναμένεται να επιστρέψει για προετοιμασία στο Τατόι πριν κατευθυνθεί στην Αυστραλία για το Australian Open.