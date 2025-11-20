Βαρύ πρόστιμο επιβλήθηκε στον Στέφανο Τσιτσιπά, καθώς καταγράφηκε να τρέχει με ταχύτητας 210 χλμ./ώρα στην Αττική Οδό, από τις νέες «έξυπνες κάμερες» που έχουν εγκατασταθεί στους κεντρικούς οδικούς άξονες και αποστέλλουν πλέον τις παραβάσεις απευθείας μέσω του gov.gr.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το σύστημα κατέγραψε τον κορυφαίο Έλληνα τενίστα να κινείται με πολύ υψηλή ταχύτητα, με αποτέλεσμα να του επιβληθεί χρηματικό πρόστιμο 2000 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος για ένα χρόνο.

Οι νέες κάμερες παρακολούθησης κυκλοφορίας έχουν ήδη αρχίσει να «σκανάρουν» τα οχήματα σε πραγματικό χρόνο, εντοπίζοντας παραβάσεις χωρίς την παρουσία αστυνομικού ελέγχου.