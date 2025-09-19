Για να αντιμετωπίσει τους έντονους πόνους που τον ταλαιπωρούσαν το τελευταίο διάστημα, ο Στέφανος Τσιτσιπάς υποβλήθηκε την Πέμπτη 18/09, σε επέμβαση αφαίρεσης κήλης. Αυτός ήταν άλλωστε και ο λόγος που απέσυρε τη συμμετοχή του από το 500ρι του Πεκίνο.

Η επιστροφή του κορυφαίου Έλληνα τενίστα αναμένεται να κρατήσει μερικές εβδομάδες, ωστόσο το διάστημα της απουσίας του δεν έχει γίνει σαφές, με τους γιατρούς να είναι αισιόδοξοι για την ομαλή του επιστροφή στα κορτ.

Στόχος του Έλληνα τενίστα είναι να προλάβει το τουρνουά «Six Kings Slam», που θα διεξαχθεί στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας από τις 15 έως τις 18 Οκτωβρίου. Ο Τσιτσιπάς κλήθηκε να καλύψει το κενό που άφησε στη διοργάνωση ο Τζακ Ντρέιπερ, ο οποίος αποσύρθηκε.

Κάθε συμμετέχων στο τουρνουά, θα εξασφαλίσει 1,2 εκατομμύριο δολάρια, ενώ ο νικητής θα λάβει 4,2 εκατομμύρια. Ο Τσιτσιπάς φιλοδοξεί να είναι έτοιμος για το τουρνουά στη Σαουδική Αραβία, όπου θα βρεθεί αντιμέτωπος με κορυφαία ονόματα του παγκόσμιου τένις όπως ο Νόβακ Τζόκοβιτς, ο Κάρλος Αλκαράθ, ο Γιανίκ Σίνερ, ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ και ο Τέιλορ Φριτς.