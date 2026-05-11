Ο ΠΑΟΚ επικράτησε με 28-24 της Νέας Ιωνίας στον τρίτο ημιτελικό της Α1 χάντμπολ γυναικών και προκρίθηκε στους τελικούς με αντίπαλο την ΑΕΚ.
Αποκαλύψεις από τη μητέρα του Τσιτσιπά για τη σχέση του με την Πάουλα Μπαντόσα
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς συνεχίζει να βρίσκεται στο επίκεντρο της δημοσιότητας, όχι μόνο για τις αγωνιστικές του εμφανίσεις αλλά και για την προσωπική του ζωή. Η μητέρα του, Τζούλια Σαλνίκοβα, μίλησε στο BB Tennis και αναφέρθηκε εκτενώς στην πορεία του Έλληνα τενίστα, ενώ έκανε και αποκαλύψεις σχετικά με τη σχέση του με την Πάουλα Μπαντόσα. Παράλληλα, […]
«Χρυσός» και στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα ο Λευτέρης Πετρούνιας
Από τη στιγμή που είναι ο άπόλυτος πρωταγωνιστής στους Κρίκους σε παγκόσμιο επίπεδο, είναι λογικό να κυριαρχεί στην Ελλάδα. Ο Λευτέρης Πετρούνιας κατέκτησε την 1η θέση και το χρυσό μετάλλιο στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ενόργανης Γυμναστικής στο αγώνισμα των Κρίκων. Το πανελλήνιο πρωτάθλημα διεξήχθη φέτος στη Θεσσαλονίκη και στην αίθουσα «Ι. Μελισσανίδης» στο κλειστό της Μίκρας. […]
Η ιστορία ζωής του αρσιβαριστά από τις Φιλιππίνες που συγκλονίζει
Υπάρχουν μερικά γλωσσικά σημεία που θέλουν διόρθωση (κυρίως συμφωνία και έκφραση). Μια πιο σωστή και στρωτή εκδοχή είναι: Ο 19χρονος Φιλιππινέζος αρσιβαρίστας Άλμπερτ Ντέλος Σάντος σημείωσε μια σπουδαία επιτυχία στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Νέων της IWF στην Ισμαηλία της Αιγύπτου, καταρρίπτοντας το δικό του παγκόσμιο ρεκόρ εφήβων στο ζετέ με 187 κιλά, μόλις δύο μήνες μετά […]
ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός 1-3: Πρωταθλητές Ελλάδας οι «πράσινοι»
Ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 3-1 του ΠΑΟΚ στον 4ο αγώνα των τελικών της Volley league ανδρών και έκανε το 3-1 στη σειρά, που αυτόματα τον ανέδειξε σε πρωταθλητή για τη σεζόν 2025/2026. Οι «πράσινοι» βρίσκονταν σε θέση οδηγού καθ΄όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού, προηγούμενοι με 1-0, 2-1 σετ και τελικώς με 3-1. Έτσι, το τριφύλλι […]
Ολυμπιακός – Βουλιαγμένη 20-10: Οι «ερυθρόλευκοι» έκαναν το πρώτο βήμα πρόκρισης για τους τελικούς
Ο Ολυμπιακός επέβαλε απόλυτα τον ρυθμό του απέναντι στον ΝΟ Βουλιαγμένης στο κολυμβητήριο Πειραιά και επικράτησε με άνεση 20-10, κάνοντας το 1-0 στη σειρά των ημιτελικών της Water Polo League. Οι «ερυθρόλευκοι» διατήρησαν το αήττητο σερί τους και απέκτησαν προβάδισμα πρόκρισης για τον τελικό, με τη δεύτερη αναμέτρηση να διεξάγεται στις 16 Μαΐου στον Λαιμό. […]