Παράταση στην εφαρμογή των νέων προδιαγραφών για το φαρμακείο αυτοκινήτου προβλέπει πρόσφατη Υπουργική Απόφαση, δίνοντας «ανάσα» σε εκατομμύρια οδηγούς. Οι αλλαγές που αφορούν τον υποχρεωτικό εξοπλισμό πρώτων βοηθειών μετατίθενται για αργότερα. Σύμφωνα με το σχετικό ΦΕΚ, η υποχρεωτική εφαρμογή του νέου τύπου φαρμακείου τοποθετείται πλέον στην 1η Ιανουαρίου 2027, προσφέροντας στους ιδιοκτήτες οχημάτων περισσότερο χρόνο για να προσαρμοστούν στις νέες απαιτήσεις.

Αναλυτικά η λίστα με όσα πρέπει να περιέχει το φαρμακείο

Περιεχόμενο Φαρμακείου Πρώτων Βοηθειών
#Είδος (Περιγραφή Υλικού)ΠοσότηταΣκοπιμότητα Χρήσης
1Κουβέρτα Διάσωσης (Ισοθερμική) (≥210x160cm)1 τμχΑνάκλαση θερμικής ακτινοβολίας (>90%). Πρόληψη υποθερμίας και σοκ.
2Ρολό Ταινίας Στερέωσης (Λευκοπλάστης) (5m x 2,5cm)1 τμχΣταθεροποίηση επιδέσμων.
3Σετ Αυτοκόλλητων Επιθεμάτων (14 τεμ.)1 σετΚάλυψη μικροτραυμάτων.
4Ατομικός Επίδεσμος Μικρός (6 x 8 cm)1 τμχΕπίθεμα για άμεση πίεση σε τραύμα.
5Ατομικός Επίδεσμος Μεσαίος (8 x 10 cm)2 τμχΓια τραύματα μεσαίου μεγέθους.
6Ατομικός Επίδεσμος Μεγάλος (10 x 12 cm)1 τμχΓια εκτεταμένα τραύματα.
7Επίθεμα Εγκαυμάτων (60 x 80 cm)1 τμχΚάλυψη μεγάλων επιφανειών.
8Επιθέματα Πληγών (10 x 10 cm)6 τμχΚαθαρισμός ή πωματισμός τραυμάτων.
9Ελαστικός Επίδεσμος Στενός (6 cm x 4 m)2 τμχΠερίδεση άκρων.
10Ελαστικός Επίδεσμος Φαρδύς (8 cm x 4 m)3 τμχΠερίδεση κορμού ή μηρών.
11Τριγωνικός Επίδεσμος Ανάρτησης1 τμχΑκινητοποίηση άνω άκρου.
12Ψαλίδι Πρώτων Βοηθειών1 τμχΚοπή ρούχων.
13Γάντια μιας χρήσης (Ιατρικά)4 τμχΒιοασφάλεια και προστασία από μολύνσεις.
14Υγρά Μαντηλάκια Καθαρισμού2 τμχΚαθαρισμός ανέπαφου δέρματος.
15Ιατρική Μάσκα Προσώπου2 τμχΠροστασία αναπνευστικού.
16Οδηγίες Πρώτων Βοηθειών1 σετΚαθοδήγηση χρήστη σε επείγουσες καταστάσεις.
