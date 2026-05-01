Παράταση στην εφαρμογή των νέων προδιαγραφών για το φαρμακείο αυτοκινήτου προβλέπει πρόσφατη Υπουργική Απόφαση, δίνοντας «ανάσα» σε εκατομμύρια οδηγούς. Οι αλλαγές που αφορούν τον υποχρεωτικό εξοπλισμό πρώτων βοηθειών μετατίθενται για αργότερα. Σύμφωνα με το σχετικό ΦΕΚ, η υποχρεωτική εφαρμογή του νέου τύπου φαρμακείου τοποθετείται πλέον στην 1η Ιανουαρίου 2027, προσφέροντας στους ιδιοκτήτες οχημάτων περισσότερο χρόνο για να προσαρμοστούν στις νέες απαιτήσεις.
Αναλυτικά η λίστα με όσα πρέπει να περιέχει το φαρμακείο
|#
|Είδος (Περιγραφή Υλικού)
|Ποσότητα
|Σκοπιμότητα Χρήσης
|1
|Κουβέρτα Διάσωσης (Ισοθερμική) (≥210x160cm)
|1 τμχ
|Ανάκλαση θερμικής ακτινοβολίας (>90%). Πρόληψη υποθερμίας και σοκ.
|2
|Ρολό Ταινίας Στερέωσης (Λευκοπλάστης) (5m x 2,5cm)
|1 τμχ
|Σταθεροποίηση επιδέσμων.
|3
|Σετ Αυτοκόλλητων Επιθεμάτων (14 τεμ.)
|1 σετ
|Κάλυψη μικροτραυμάτων.
|4
|Ατομικός Επίδεσμος Μικρός (6 x 8 cm)
|1 τμχ
|Επίθεμα για άμεση πίεση σε τραύμα.
|5
|Ατομικός Επίδεσμος Μεσαίος (8 x 10 cm)
|2 τμχ
|Για τραύματα μεσαίου μεγέθους.
|6
|Ατομικός Επίδεσμος Μεγάλος (10 x 12 cm)
|1 τμχ
|Για εκτεταμένα τραύματα.
|7
|Επίθεμα Εγκαυμάτων (60 x 80 cm)
|1 τμχ
|Κάλυψη μεγάλων επιφανειών.
|8
|Επιθέματα Πληγών (10 x 10 cm)
|6 τμχ
|Καθαρισμός ή πωματισμός τραυμάτων.
|9
|Ελαστικός Επίδεσμος Στενός (6 cm x 4 m)
|2 τμχ
|Περίδεση άκρων.
|10
|Ελαστικός Επίδεσμος Φαρδύς (8 cm x 4 m)
|3 τμχ
|Περίδεση κορμού ή μηρών.
|11
|Τριγωνικός Επίδεσμος Ανάρτησης
|1 τμχ
|Ακινητοποίηση άνω άκρου.
|12
|Ψαλίδι Πρώτων Βοηθειών
|1 τμχ
|Κοπή ρούχων.
|13
|Γάντια μιας χρήσης (Ιατρικά)
|4 τμχ
|Βιοασφάλεια και προστασία από μολύνσεις.
|14
|Υγρά Μαντηλάκια Καθαρισμού
|2 τμχ
|Καθαρισμός ανέπαφου δέρματος.
|15
|Ιατρική Μάσκα Προσώπου
|2 τμχ
|Προστασία αναπνευστικού.
|16
|Οδηγίες Πρώτων Βοηθειών
|1 σετ
|Καθοδήγηση χρήστη σε επείγουσες καταστάσεις.