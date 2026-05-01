Η Εθνική ομάδα πόλο γυναικών ξεκίνησε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις υποχρεώσεις της στο προκριματικό τουρνουά του World Cup στο Ρότερνταμ, επικρατώντας της Ιταλίας με 15-11 σε μια αναμέτρηση υψηλής έντασης και διακυμάνσεων.
Η εξέλιξη του αγώνα
Tα οκτάλεπτα: 3-4, 1-3, 2-3, 5-5
Ιταλία (Μαουρίτσιο Μιράρκι): Κοντορέλι (1/10, 10%), Ταμπάνι 2, Λεόνε, Κλατόβσκι 2, Γκαντ, Τσέργκολ, Τζουστίνι, Μπιανκόνι 3, Μπετίνι 1, Ρανάλι 2, Κοκιέρε 1, Γκαλιάρντι 1, Σεζένα (2/8, 25%), Πάπι.
Ελλάδα (Χάρης Παυλίδης): Σταματοπούλου (10/21, 47.6%), Ελ. Πλευρίτου 3, Κουρέτα 1, Σάντα 3, Γιαννοπούλου, Ξενάκη 1, Σιούτη 2, Πάτρα, Κρασσά, Β. Πλευρίτου 1, Τορνάρου, Μυριοκεφαλιτάκη 2, Κοτσιώνη, Φουράκη
To πρόγραμμα της φάσης των ομίλων
Παρασκευή 1 Μαΐου
- ΗΠΑ – Ουγγαρία 12-8 (Α’ Όμιλος)
- Ιαπωνία – Ισπανία 10-26 (Α’ Όμιλος)
- Ολλανδία – Αυστραλία 14-8 (Β’ Όμιλος)
- Ιταλία – Ελλάδα 11-15 (Β’ Όμιλος)
Σάββατο 2 Μαΐου
- 15:00 Ουγγαρία – Ιαπωνία (Α’ Όμιλος)
- 16:45 ΗΠΑ – Ισπανία (Α’ Όμιλος)
- 19:30 Ελλάδα – Ολλανδία (Β’ Όμιλος)
- 21:15 Αυστραλία – Ιταλία (Β’ Όμιλος)
Κυριακή 3 Μαΐου
- 15:00 ΗΠΑ – Ιαπωνία (Α’ Όμιλος)
- 16:45 Ουγγαρία – Ισπανία (Α’ Όμιλος)
- 19:30 Ιταλία – Ολλανδία (Β’ Όμιλος)
- 21:15 Ελλάδα – Αυστραλία (Β’ Όμιλος)
Βαθμολογίες
Α’ Όμιλος
- 1.Ισπανία 3 (26-10)
- 2.ΗΠΑ 3 (12-8)
- 3.Ουγγαρία 0 (8-12)
- 4.Ιαπωνία 0 (10-26)
Β’ Όμιλος
- 1.Ολλανδία 3 (14-8)
- 2.Ελλάδα 3 (15-11)
- 3.Ιταλία 0 (11-15)
- 4.Αυστραλία 0 (8-14)