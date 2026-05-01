Η Εθνική ομάδα πόλο γυναικών ξεκίνησε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις υποχρεώσεις της στο προκριματικό τουρνουά του World Cup στο Ρότερνταμ, επικρατώντας της Ιταλίας με 15-11 σε μια αναμέτρηση υψηλής έντασης και διακυμάνσεων.

Η εξέλιξη του αγώνα

Οι παίκτριες του Χάρη Παυλίδη έδειξαν από νωρίς χαρακτήρα και συγκέντρωση, επιβάλλοντας τον ρυθμό τους μέσα στο νερό και παίρνοντας σταδιακά τον έλεγχο του αγώνα.

Με την αρχηγό Ελευθερία Πλευρίτου και τη Στεφανία Σάντα, η Ελλάδα έκλεισε το πρώτο ημίχρονο με προβάδισμα τριών τερμάτων (7-4), έχοντας σταθερό προβάδισμα τόσο στην άμυνα όσο και στις επιθέσεις με παίκτρια παραπάνω.

Η Ιταλία προσπάθησε να αντιδράσει στο τρίτο και κυρίως στο τέταρτο οκτάλεπτο, μειώνοντας ακόμη και στο ένα γκολ (11-12), εκμεταλλευόμενη κάποια ελληνικά λάθη και ανεβάζοντας την πίεση στο παιχνίδι της.

Ωστόσο, η ελληνική ομάδα δεν έχασε την ψυχραιμία της. Με καθοριστικά γκολ της Σάντα και της Κουρέτα στα κρίσιμα σημεία, αλλά και εξαιρετικές επεμβάσεις από τη Σταματοπούλου, η Ελλάδα «καθάρισε» το ματς στο φινάλε, φτάνοντας στο τελικό 15-11.

Επόμενος αντίπαλος για την Ελλάδα είναι η Ολλανδία, σε ένα σαφώς πιο απαιτητικό τεστ, πριν ολοκληρωθεί η πρώτη φάση απέναντι στην Αυστραλία.

Tα οκτάλεπτα: 3-4, 1-3, 2-3, 5-5

Ιταλία (Μαουρίτσιο Μιράρκι): Κοντορέλι (1/10, 10%), Ταμπάνι 2, Λεόνε, Κλατόβσκι 2, Γκαντ, Τσέργκολ, Τζουστίνι, Μπιανκόνι 3, Μπετίνι 1, Ρανάλι 2, Κοκιέρε 1, Γκαλιάρντι 1, Σεζένα (2/8, 25%), Πάπι.

Ελλάδα (Χάρης Παυλίδης): Σταματοπούλου (10/21, 47.6%), Ελ. Πλευρίτου 3, Κουρέτα 1, Σάντα 3, Γιαννοπούλου, Ξενάκη 1, Σιούτη 2, Πάτρα, Κρασσά, Β. Πλευρίτου 1, Τορνάρου, Μυριοκεφαλιτάκη 2, Κοτσιώνη, Φουράκη

To πρόγραμμα της φάσης των ομίλων

Παρασκευή 1 Μαΐου

  • ΗΠΑ – Ουγγαρία 12-8 (Α’ Όμιλος)
  • Ιαπωνία – Ισπανία 10-26 (Α’ Όμιλος)
  • Ολλανδία – Αυστραλία 14-8 (Β’ Όμιλος)
  • Ιταλία – Ελλάδα 11-15 (Β’ Όμιλος)

Σάββατο 2 Μαΐου

  • 15:00 Ουγγαρία – Ιαπωνία (Α’ Όμιλος)
  • 16:45 ΗΠΑ – Ισπανία (Α’ Όμιλος)
  • 19:30 Ελλάδα – Ολλανδία (Β’ Όμιλος)
  • 21:15 Αυστραλία – Ιταλία (Β’ Όμιλος)

Κυριακή 3 Μαΐου

  • 15:00 ΗΠΑ – Ιαπωνία (Α’ Όμιλος)
  • 16:45 Ουγγαρία – Ισπανία (Α’ Όμιλος)
  • 19:30 Ιταλία – Ολλανδία (Β’ Όμιλος)
  • 21:15 Ελλάδα – Αυστραλία (Β’ Όμιλος)

Βαθμολογίες

Α’ Όμιλος

  • 1.Ισπανία 3 (26-10)
  • 2.ΗΠΑ 3 (12-8)
  • 3.Ουγγαρία 0 (8-12)
  • 4.Ιαπωνία 0 (10-26)

Β’ Όμιλος

  • 1.Ολλανδία 3 (14-8)
  • 2.Ελλάδα 3 (15-11)
  • 3.Ιταλία 0 (11-15)
  • 4.Αυστραλία 0 (8-14)

