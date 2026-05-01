Συγκλονίζει η επίθεση σε 48χρονη καθολική μοναχή στην Ιερουσαλήμ, η οποία δέχθηκε άγριο ξυλοδαρμό από άνδρα με παραδοσιακή εβραϊκή ενδυμασία κοντά στο σημείο που, σύμφωνα με την παράδοση, τελέστηκε ο Μυστικός Δείπνος.

Σύμφωνα με βίντεο που κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο, ο άνδρας επιτίθεται στη μοναχή, η οποία είναι και αρχαιολόγος από τη Γαλλία, σπρώχνοντάς την βίαια καθώς περπατά σε δρόμο της Ιερουσαλήμ. Το θύμα πέφτει στο έδαφος και κινδυνευσε να χτυπήσει το κεφάλι της στο κράσπεδο, ενώ ο δράστης επιστρέφει για να την κλωτσήσει, προτού παρέμβει περαστικός και σταματήσει την επίθεση.

Η γυναίκα υπέστη εκδορές στο πρόσωπο αλλά δεν τραυματίστηκε σοβαρά. Η ισραηλινή αστυνομία ανακοίνωσε τη σύλληψη ενός 36χρονου και τόνισε ότι θα «συνεχίσει να ενεργεί με σκληρότητα και μηδενική ανοχή, προκειμένου να διαφυλάξει και να διατηρήσει τον σωστό και ασφαλή κοινωνικό ιστό για όλες τις εθνότητες και θρησκείες στην πόλη της Ιερουσαλήμ».

Η επίθεση σημειώθηκε στο Όρος Σιών, κοντά στον χώρο που οι Εβραίοι τιμούν ως τάφο του βασιλιά Δαβίδ, έξω από τα τείχη της Παλιάς Πόλης. Ο αρχαιολογικός χώρος θεωρείται ιερός τόσο για τους Χριστιανούς όσο και για τους Εβραίους, καθώς περιλαμβάνει το σημείο όπου πιστεύεται ότι ο Ιησούς πραγματοποίησε τον Μυστικό Δείπνο, ένα από τα πρώτα κέντρα των πρώτων Χριστιανών.

Καταδίκες από τη Γαλλία και το Ισραήλ

Το γαλλικό προξενείο καταδίκασε έντονα την επίθεση, δηλώνοντας στο X: «Η Γαλλία ζητά να παραπεμφθεί ο δράστης της επίθεσης στη δικαιοσύνη για την πράξη αυτή και να αποδοθεί δικαιοσύνη». Ο πατέρας Ολιβιέ Ποκιγιόν, διευθυντής της Γαλλικής Σχολής Βιβλικών και Αρχαιολογικών Ερευνών στην Ιερουσαλήμ, ανέφερε ότι η μοναχή ήταν ερευνήτρια της σχολής και ζήτησε αποφασιστική αντίδραση από τις αρχές.

Following a report of an assault against a nun in Jerusalem, officers responded immediately, launching an investigation that led to the arrest of a suspect. A request to extend his detention is expected. The Israel Police treats any attack on members of the clergy and religious… pic.twitter.com/1e0W8bobpo — Israel Police (@israelpolice) April 29, 2026

Το Εβραϊκό Πανεπιστήμιο της Ιερουσαλήμ τόνισε ότι το περιστατικό «δεν αποτελεί μεμονωμένο γεγονός, αλλά μέρος ενός ανησυχητικού μοτίβου αυξανόμενης εχθρότητας προς τη χριστιανική κοινότητα». Το Πανεπιστήμιο χαρακτήρισε τη μοναχή «αγαπητή ακαδημαϊκή συνεργάτιδα» και σημείωσε πως «μια επίθεση εναντίον των μελετητών της αποτελεί επίθεση εναντίον της παγκόσμιας επιστημονικής κοινότητας».

Σε ανακοίνωσή του, το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ χαρακτήρισε την επίθεση «ντροπιαστική πράξη» που αντιβαίνει στις αξίες του σεβασμού, της συνύπαρξης και της θρησκευτικής ελευθερίας, στις οποίες το Ισραήλ δηλώνει βαθιά προσηλωμένο.

Κλίμα έντασης και επαναλαμβανόμενα περιστατικά

Η κυβερνητική συμμαχία στο Ισραήλ έχει συνδεθεί με την άνοδο του θρησκευτικού εθνικισμού, ενώ παλαιστινιακές χριστιανικές κοινότητες στη Δυτική Όχθη αναφέρουν αύξηση περιστατικών παρενόχλησης από εποίκους. Η κυβέρνηση βρίσκεται σε δύσκολη θέση λόγω της αυξανόμενης εχθρότητας εναντίον χριστιανών κληρικών στην Ιερουσαλήμ, με βίντεο τέτοιων επιθέσεων να προκαλούν διεθνή κατακραυγή.

Το πρόσφατο περιστατικό ακολουθεί την οργή που προκάλεσε φωτογραφία Ισραηλινού στρατιώτη να βεβηλώνει άγαλμα του Ιησού σε χριστιανικό χωριό στο νότιο Λίβανο. Το γεγονός προκάλεσε σπάνια καταδίκη από τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου και τις Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF).

Προηγήθηκε επίσης διπλωματική ένταση, όταν η αστυνομία της Ιερουσαλήμ εμπόδισε ανώτερο καθολικό ιερέα να παραστεί στις προσευχές της Κυριακής των Βαΐων στην Εκκλησία του Παναγίου Τάφου, προκαλώντας αντιδράσεις από το Βατικανό, την Ιταλία και τη Γαλλία. Εκκλησιαστικοί αξιωματούχοι μίλησαν για «σοβαρό και επικίνδυνο προηγούμενο».

Ανησυχητικά στοιχεία για τις επιθέσεις

Το Κέντρο Δεδομένων για τη Θρησκευτική Ελευθερία (RFDC), δίκτυο ισραηλινών εθελοντών, κατέγραψε 31 περιστατικά παρενόχλησης χριστιανών μέσα στους πρώτους τρεις μήνες του έτους. Τα περισσότερα αφορούν φτυσίματα ή βανδαλισμούς εκκλησιαστικής περιουσίας, με τη βίαιη επίθεση της εβδομάδας να θεωρείται εξαιρετικά σπάνια.

Ωστόσο, το RFDC επισημαίνει ότι τα στοιχεία αυτά πιθανόν υποτιμούν την πραγματική έκταση του προβλήματος, καθώς πολλές ορθόδοξες ενορίες αποφεύγουν να αναφέρουν τα συμβάντα.

Τέλος, όπως ανέφερε μοναστήρι στην περιοχή Mea Shearim, «η αλήθεια είναι ότι σχεδόν δεν βγαίναμε από το σπίτι. Μερικές φορές, όταν βγαίναμε, τα παιδιά έφτυναν και καταριόνταν το όνομα του Κυρίου Ιησού. Δεν μπορώ να σας πω πόσες φορές συνέβη αυτό».