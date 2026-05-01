«Ελαφρά» αντιμετώπιση είχε ο Μάικ Τζέιμς από τη EuroLeague, καθώς η διοργανώτρια αρχή του επέβαλε ποινή μίας αγωνιστικής με αναστολή και χρηματικό πρόστιμο 6.000 ευρώ για τη συμπεριφορά του στο Game 2 των playoffs απέναντι στον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ.

Ο Αμερικανός γκαρντ της Μονακό είχε αποβληθεί λίγο πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, έπειτα από δύο τεχνικές ποινές, σε ένα επεισόδιο που προκάλεσε ένταση, με χειρονομίες και έντονες διαμαρτυρίες προς τη διαιτητική τριάδα, όπως καταγράφηκε και στο φύλλο αγώνα.

Λίγο μετά την ανακοίνωση της τιμωρίας, ο Τζέιμς αντέδρασε μέσω ανάρτησης στο «Χ», απαντώντας σε σχετική τοποθέτηση δημοσιογράφου, εκφράζοντας έκπληξη για τον τρόπο με τον οποίο ενημερώθηκε για την απόφαση, γράφοντας χαρακτηριστικά: «ενδιαφέρων τρόπος να το μάθω».