O ιδιοκτήτης της Χάποελ διάβαζε… βιβλίο δίπλα στον πάγκο πριν το τζάμπολ του Game 2 με τη Ρεάλ
Έναν ιδιαίτερο τρόπο βρήκε ο Οφέρ Γιανάι για να τραβήξει τα βλέμματα στο Game 2 της σειράς της Χάποελ Τελ Αβίβ με τη Ρεάλ Μαδρίτης, καταφέρνοντας για ακόμη μία φορά να γίνει viral. Ο ιδιοκτήτης της ισραηλινής ομάδας εμφανίστηκε δίπλα στον πάγκο κρατώντας ένα… βιβλίο και διαβάζοντας ήρεμα λίγο πριν το τζάμπολ της αναμέτρησης στο […]
Η αντίδραση του Γιαννακόπουλου για την τιμωρία: «Ποιος θα μου φέρει την κούπα στο Σούνιο με το αμάξι;»
Δεν άργησε να έρθει η πρώτη αντίδραση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, μετά την ανακοίνωση της τιμωρίας του από τη EuroLeague για όσα συνέβησαν στο Game 2 της σειράς με τη Βαλένθια. Μόλις μία ημέρα μετά τα γεγονότα που σημάδεψαν την αναμέτρηση, η EuroLeague γνωστοποίησε την ποινή των τριών αγωνιστικών στον ισχυρό άνδρα του Παναθηναϊκού ΑKTOR, μια […]
Μη εφέσιμη η ποινή του Δημήτρη Γιαννακόπουλου – Πώς θα προλάβει το Final Four της EuroLeague
Οριστική είναι η απόφαση της EuroLeague για την τιμωρία του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, καθώς η ποινή των τριών αγωνιστικών δεν υπόκειται σε έφεση. Η διαδικασία που ξεκίνησε μετά το Game 2 της σειράς playoffs με τη Βαλένθια ολοκληρώθηκε την Παρασκευή (1/5), με τη διοργάνωση να επικυρώνει την ποινή αποκλεισμού του από τα γήπεδα. Τα δεδομένα πλέον, […]
Το πρόστιμο της Euroleague στη Βαλένθια για όσα συνέβησαν μετά το Game 2 κόντρα στον Παναθηναϊκό
Σε οικονομική κύρωση προχώρησε η EuroLeague εις βάρος της Βαλένθια, μετά τα όσα καταγράφηκαν στο δεύτερο παιχνίδι της σειράς των playoffs απέναντι στον Παναθηναϊκό AKTOR. Συγκεκριμένα, η ισπανική ομάδα τιμωρήθηκε με πρόστιμο ύψους 5.000 ευρώ, εξαιτίας ρίψης αντικειμένων από την εξέδρα κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης στη Roig Arena. Αναλυτικά η ανακοίνωση “Η Βαλένθια τιμωρήθηκε […]
Η ποινή της EuroLeague στον Μάικ Τζέιμς μετά την αποβολή του στο Game 2
Την πειθαρχική της απόφαση για τον Μάικ Τζέιμς γνωστοποίησε η EuroLeague, μετά την αποβολή του Αμερικανού γκαρντ στο δεύτερο παιχνίδι της σειράς ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Μονακό στο ΣΕΦ. Στον αρχηγό των Μονεγάσκων επιβλήθηκε ποινή μίας αγωνιστικής με αναστολή, καθώς και πρόστιμο ύψους 6.000 ευρώ. Αυτό σημαίνει πως ο Τζέιμς θα έχει δικαίωμα συμμετοχής κανονικά […]