Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι οι αμερικανικές δυνάμεις συνεχίζουν τις περιπολίες σε διεθνή ύδατα, εφαρμόζοντας τον ναυτικό αποκλεισμό κατά του Ιράν. Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, συνολικά 45 εμπορικά πλοία έλαβαν εντολή να αλλάξουν πορεία ή να επιστρέψουν στα λιμάνια τους.

U.S. forces continue to patrol international waters and enforce the ongoing naval blockade against Iran. As of now, 45 commercial vessels have been directed to turn around or return to port to ensure compliance. pic.twitter.com/K682VHSXAq — U.S. Central Command (@CENTCOM) May 1, 2026

Η CENTCOM διευκρίνισε ότι το μέτρο στοχεύει στη διασφάλιση της πλήρους συμμόρφωσης με τον επιβαλλόμενο αποκλεισμό, ενισχύοντας την παρουσία των αμερικανικών δυνάμεων στην περιοχή.

Ο αριθμός των πλοίων που έχουν ελεγχθεί ή αναγκαστεί να τροποποιήσουν τη διαδρομή τους εμφανίζεται αυξημένος σε σχέση με προηγούμενες αναφορές. Νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα είχαν καταγραφεί 42 παρόμοια περιστατικά, γεγονός που υποδηλώνει κλιμάκωση της επιτήρησης στα διεθνή ύδατα.