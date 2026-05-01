Τραγωδία σημειώθηκε την Παρασκευή 1 Μαΐου στο Τέξας, όταν μικρό δικινητήριο αεροσκάφος τύπου Cessna συνετρίβη σε δασώδη περιοχή, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους και οι πέντε επιβαίνοντες. Σύμφωνα με τις αρχές, οι επιβάτες κατευθύνονταν σε τουρνουά pickleball.

Αξιωματούχοι και αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι το Cessna 421C πετούσε με μεγάλη ταχύτητα προς το Εθνικό Αεροδρόμιο New Braunfels, όταν για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία κατέπεσε και τυλίχθηκε στις φλόγες. Αν και πετούσε παράλληλα με δεύτερο αεροσκάφος που είχε τον ίδιο προορισμό, δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι υπήρξε σύγκρουση στον αέρα.

Απώλεια επαφής και κινητοποίηση των αρχών

Λίγο πριν τη συντριβή, ο πιλότος του δεύτερου αεροσκάφους ανέφερε μέσω ασυρμάτου ότι έχασε επαφή με το Cessna. Την ίδια στιγμή, ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας παρατήρησε πως το αεροσκάφος κινούνταν ακανόνιστα και εξαφανίστηκε από τα ραντάρ, γεγονός που οδήγησε σε άμεση κινητοποίηση των αρχών.

Νεκροί είναι ο πιλότος και τέσσερις επιβάτες, οι οποίοι μέχρι το απόγευμα της ίδιας ημέρας δεν είχαν ακόμη ταυτοποιηθεί. Το δυστύχημα συνέβη στην περιοχή Wimberley, περίπου 70 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Όστιν, όπου εντοπίστηκε ο καμένος σκελετός του αεροσκάφους ανάμεσα σε δέντρα.

Μαρτυρίες κατοίκων και δεδομένα πτήσης

Κάτοικοι της περιοχής περιέγραψαν έναν ισχυρό θόρυβο τη στιγμή της πρόσκρουσης. «Άκουσα μια δυνατή σύγκρουση, σαν σεισμό», δήλωσε η Stacey Rohr, προσθέτοντας ότι «φαινόταν σαν το πίσω μέρος του σπιτιού μου να είχε τυλιχθεί στις φλόγες».

Five people died in a small plane crash near Wimberley after the aircraft went down late Thursday, Hays County officials said Friday. The Cessna 421C was “traveling at a high rate of speed at the time of impact,” Hays County Judge Ruben Becerra said in a statement. The crash… pic.twitter.com/ruPeSKhBD9 — Austin Statesman (@statesman) May 1, 2026

Τέλος, το αεροσκάφος είχε απογειωθεί από το Αμαρίλο περίπου δύο ώρες πριν από το δυστύχημα, συνοδευόμενο από δεύτερο αεροσκάφος που προσγειώθηκε κανονικά. Σύμφωνα με τα δεδομένα πτήσης, το Cessna πραγματοποίησε απότομη στροφή και έχασε γρήγορα ύψος, πέφτοντας από τα 13.600 στα περίπου 7.000 πόδια, προτού χαθεί το σήμα του.