Σε οικονομική κύρωση προχώρησε η EuroLeague εις βάρος της Βαλένθια, μετά τα όσα καταγράφηκαν στο δεύτερο παιχνίδι της σειράς των playoffs απέναντι στον Παναθηναϊκό AKTOR.

Συγκεκριμένα, η ισπανική ομάδα τιμωρήθηκε με πρόστιμο ύψους 5.000 ευρώ, εξαιτίας ρίψης αντικειμένων από την εξέδρα κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης στη Roig Arena.

Αναλυτικά η ανακοίνωση

“Η Βαλένθια τιμωρήθηκε με πρόστιμο 5.000 ευρώ για την εκτόξευση αντικειμένων από τους οπαδούς της κατά τη διάρκεια του αγώνα μεταξύ της Βαλένθια και του Παναθηναϊκού, σύμφωνα με το άρθρο 29.2.ζ) του Πειθαρχικού Κώδικα της Euroleague Basketball”.